Будівництво окупантами нового міста в Криму — реальний план або відволікання уваги?

Розмови про інвестиції в західні регіони Криму ходили і до окупації

У Криму окупаційна влада анонсувала будівництво нового міста. Передбачається, що воно буде приблизно на 50 тисяч осіб, а розташується на заході півострова — в Сакському районі, неподалік від Євпаторії.

Що може означати такий крок окупантів? Як цьому слід протидіяти? З такими питаннями "Телеграф" звернувся до експерта з питань окупованих територій, економісту Юрію Смілянському.

За словами Юрія Смілянського, будь-яке масштабне будівництво, тим більше будівництво нового міста, завжди має, як мінімум, дві мети:

запевнити "внутрішнього споживача" (в даному випадку — громадян РФ) в непохитній могутності та стабільності держави і влади; "правильно" освоїти виділені ресурси.

"Усні заяви про будівництво такого масштабу в Криму робилися вже неодноразово протягом усього минулого періоду окупації, — зазначає експерт. — У той же час, в окупаційному документі з назвою "Стратегія соціально-економічного розвитку до 2030 року" згадки про такі плани відсутні. Є в цьому документі глава 4 з назвою "Нове житлове середовище". Про нове будівництво житла в ній нічого. Є про благоустрій, держпідтримку тощо. А ось про будівництво нового населеного — пункту жодного слова".

Юрій Смілянський підкреслює, що про регіон західного Криму в якості інтересу для інвестицій говорилося неодноразово і до окупації.

"Наприклад, був китайський інтерес до будівництва порту в Донузлаві. Освоєння цього регіону за рахунок китайських інвестицій. За реалізації таких планів міг виникнути і новий населений пункт в цьому кримському регіоні", — говорить експерт.

Він акцентує, що неприйняття окупантів, вірніше падіння якості життя, яке є прямим наслідком окупації, зростає. Неприйняття російських іммігрантів (так званих "понаєхов") — росте. І виникає необхідність спробувати хоча б забалакати зростання цього неприйняття. Відвернути хоч на якийсь час увагу на обговорення якогось нового масштабного проекту.

"Адже виконувати подібного роду обіцянки, за великим рахунком, ніхто не зобов’язує. Ну а якщо раптом з’явиться можливість взяти участь в "правильному розподілі" виділених ресурсів на такі цілі... Самі розумієте", — зазначає Юрій Смілянський.

На його думку, навіть заяви про наміри здійснити такий масштабний проект, є елементом політики колонізації окупованого півострова.

"На мій погляд, було б дуже доречно показати кремлівській владі, що не дарма вона висловлювала невдоволення з приводу проведення форуму "Кримська платформа". Доречним було б спільне звернення держав-учасниць "Кримської платформи" до Генеральної асамблеї ООН щодо неприпустимості такого розвитку подій на окупованій території Криму. Про необхідність виключити РФ із Ради безпеки ООН за готовність реалізувати подібні плани на окупованій території Криму. Або, як мінімум, позбавити РФ права вето в РБ ООН. Ініціювати введення додаткових санкцій лише за те, що були озвучені подібного роду проекти з попередженням про їх посилення за спроби їх реалізувати", — підкреслює експерт.

При такому розвитку подій кремлівське керівництво буде змушене реагувати, а значить робити помилки, вважає Юрій Смілянський. У свою чергу, ці помилки стануть частиною тих умов, які будуть наближати факт деокупації Кримського півострова.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Європейському Союзі заявили про підтримку України і засудження окупації Росією Криму. Тим часом російські силовики продовжують тиск на представників кримськотатарського народу на окупованому півострові.