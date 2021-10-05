Саакашвілі розповів, як зміг непомітно пробратися до Грузії

Саакашвілі розповів, що на кордоні його навіть оштрафували, але все ж не впізнали

З моменту арешту екс-президента Грузії — нинішнього глави Виконавчого комітету реформ України Михайла Саакашвілі — мережа обросла здогадками, як же політику вдалося потрапити в країну, де він був у розшуку, непоміченим.

Після версії про "схованку" в вентиляції вантажівки, яку розтиражували ЗМІ напередодні, Саакашвілі відповів, що було насправді. Його слова цитують грузинські Телеграм-канали.

Саакашвілі заявив, що в Грузію він прибув за паспортом з прізвищем дружини і не знімав маску на митному контролі, пославшись на небезпечний коронавірус штаму "Дельта". Цікаво, що на митниці Саакашвілі виписали штраф за те, що він не хотів знімати маску. А коли він її таки зняв, екс-президента Грузії не впізнали і пропустили в країну.

Відзначимо, що Михайла Саакашвілі заарештували в Грузії 1 жовтня за звинуваченнями 10-річної давності. На батьківщину політик прилетів, бо хотів підтримати своїх виборців під час місцевих виборів і захистити їхні голоси. Арешт Саакашвілі змусив реагувати і українську владу, яка зазначила, що спробує домовитися про екстрадицію політика. Однак в генпрокуратурі Грузії заявили, що повертати Саакашвілі в Україну вони не планують і всі шість років ув’язнення політик проведе у в’язниці на батьківщині.