США закликали зняти обмеження для збройної підтримки України: експерти пояснили, чи Європа дослухається

США намагаються спонукати Європу активніше допомагати Україні

На тлі загострення ситуації на Донбасі, де окупаційні російські війська продовжують обстрілювати українських воїнів, США закликали союзників та партнерів зняти обмеження для підтримки України зброєю.

Експерти розповіли "Телеграфу", про що говорить ця заява і до чого вона може призвести.

США залишатиметься для України пріоритетом №1

Аналітик українського Національного інституту стратегічних досліджень Микола Бєлєсков вважає, що представники адміністрації Байдена більш дипломатично намагаються донести до європейців тези, які раніше просував Трамп.

"Трамп теж постійно говорив, що американці надають відповідну допомогу Україні, а європейці – стриманіші. Простежувалося бажання керівництва США перекласти більше відповідальності на Європу. Але Трамп виступав із різкими, недипломатичними заявами. Зараз це робиться тонше, цивілізованіше. Суть же залишилася колишньою: просувається ідея, що європейці повинні також серйозно вкладатися в українську безпеку, насамперед військову", – пояснює Микола Бєлесков.

Позиція, на його думку, є правильною. Але навряд чи вона кардинально змінить ситуацію.

"Як ФРН була стриманою у сенсі надання Україні озброєння, так і буде. Нагадаю, що у квітні був запит до ФРН з боку України на тлі розгортання на наших кордонах російського військового угруповання. Ми просили зняти обмеження, надати нам ті чи інші види озброєння. Але ФРН відповіла відмовою", – зазначає аналітик.

Натомість, продовжує він, є Британія, яка чітко продемонструвала готовність зміцнювати Військово-морські сили України.

Нещодавно з’явилися повідомлення, що англійці готові нам продавати ракети Brimstone Sea Spear.

"Хоч тут питання — наскільки ми можемо собі дозволити купувати такі ракети вартість по 100 тисяч доларів кожна", — розмірковує Микола Бєлесков.

Він наголошує, що різні країни з різних причин мають різні підходи у наданні військової допомоги Україні, у продажу нам тих чи інших видів озброєння.

"Думаю, все так і збережеться. Хтось буде більш стриманим, хтось – більш активним, – зазначає аналітик. – Нам слід активніше шукати двосторонні формати взаємодії для стримування російської агресії. При цьому, виходячи з наявних потенціалів (силовий, технологічний і так далі), США були, є і будуть нашим ключовим партнером у сфері гарантування безпеки. Навіть якщо ми побачимо активізацію з боку окремих партнерів у рамках військової допомоги Україні. Ми вітаємо будь-яку допомогу з боку різних держав-членів НАТО. Але допомога з боку США залишатиметься для нас пріоритетом №1".

Франція та Німеччина не засоромляться і не почнуть постачати нам танки

На думку військового оглядача, головного редактора "Апострофа" Дениса Поповича, заява США стосується, перш за все, Франції та Німеччини, які виступили проти використання бойових безпілотників "Bayraktar" на Донбасі.

"Як відомо, Франція та Німеччина не надають нашій країні летальну зброю і не збираються цього робити. При цьому у випадку з "Bayraktar" виступили у проросійському руслі. Іде дипломатична гра, обмін гучними заявами. Вони не призведуть до того, що Франція та Німеччина раптом засоромляться і почнуть постачати нам танки", – упевнений експерт.

Денис Попович вважає, що поки що нам слід розраховувати на допомогу "традиційних" партнерів – США, Великобританії, Туреччини, Канади.

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Голова Центру дослідження соціальних перспектив Донбасу, один із учасників політичної підгрупи переговорників у Мінську Сергій Гармаш розповів "Телеграфу", чому саме зараз загострилася ситуація на Донбасі.