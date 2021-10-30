США призвали снять ограничения для вооруженной поддержки Украины: эксперты пояснили, прислушается ли Европа

США пытаются побудить Европу более активно помогать Украине

На фоне обострения ситуация на Донбассе, где оккупационные российские войска продолжают обстреливать украинских воинов, США призвали союзников и партнеров снять ограничения для вооруженной поддержки Украины.

Эксперты рассказали "Телеграфу", о чём говорит это заявление и к чему оно может привести.

США будет оставаться для Украины приоритетом №1

Аналитик украинского Национального института стратегических исследований Николай Белесков считает, что представители администрации Байдена более дипломатично пытаются донести до европейцев тезисы, которые ранее проецировал Трамп.

"Трамп тоже постоянно говорил, что американцы предоставляют соответствующую помощь Украине, а европейцы – более сдержаны. Прослеживалось желание руководства США переложить больше ответственности на Европу. Но Трамп выступал с резкими, недипломатичными заявлениями. Сейчас это делается более тонко, более цивилизованно. Суть же осталась прежней: продвигается идея, что европейцы должны тоже серьезно вкладываться в украинскую безопасность, в первую очередь, военную", – поясняет Николай Белесков.

Позиция, по его мнению, правильная. Но вряд ли она кардинально изменит ситуацию.

"Как ФРГ была сдержана в смысле предоставления Украине вооружения, так и будет. Напомню, что в апреле был запрос к ФРГ со стороны Украины на фоне развертывания на наших границах российской военной группировки. Мы просили снять ограничения, предоставить нам те или иные виды вооружения. Но ФРГ ответила отказом", – отмечает аналитик.

Зато, продолжает он, есть Великобритания, которая четко продемонстрировала готовность укреплять Военно-морские силы Украины.

А недавно появились сообщения, что англичане готовы нам продавать ракеты Brimstone Sea Spear.

"Хоть тут вопрос – насколько мы можем себе позволить приобретать такие ракеты стоимость по 100 тысяч долларов каждая", – рассуждает Николай Белесков.

Он акцентирует, что у разных стран по разным причинам – разные подходы в предоставлении военной помощи Украине, в продаже нам тех или иных видов вооружения.

"Думаю, всё так и сохранится. Кто-то будет более сдержанным, кто-то – более активным, – отмечает аналитик. – Нам же следует активнее искать двусторонние форматы взаимодействия для сдерживания российской агрессии. При этом, исходя из имеющихся потенциалов (силовой, технологический и так далее), США были, есть и будут нашим ключевым партнером в сфере гарантирования безопасности. Даже если мы увидим активизацию со стороны отдельных партнеров в рамках военной помощи Украине. Мы приветствуем любую помощь со стороны разных государств-членов НАТО. Но помощь со стороны США будет оставаться для нас приоритетом №1".

Франция и Германия не устыдятся и не начнут поставлять нам танки

По мнению военного обозревателя, главного редактора "Апострофа" Дениса Поповича, заявление США касается, прежде всего, Франции и Германии, которые выступили против использования боевых беспилотников "Bayraktar" на Донбассе.

"Как известно, Франция и Германия не предоставляют нашей стране летальное оружие и не собираются этого делать. При этом в случае с "Bayraktar" выступили в пророссийском русле. Идет дипломатическая игра, обмен громкими заявлениями. Они не приведут к тому, что Франция и Германия вдруг устыдятся и начнут поставлять нам танки", – уверен эксперт.

Денис Попович считает, что пока нам следует рассчитывать на помощь "традиционных" партнеров – США, Великобритании, Турции, Канады.

***

Глава Центра исследования социальных перспектив Донбасса, один из участников политической подгруппы переговорщиков в Минске Сергей Гармаш рассказал "Телеграфу", почему именно сейчас обострилась ситуация на Донбассе.