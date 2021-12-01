Українців перерахують у лютому 2023 року

В ООН нарахували 41,4 млн. українців на травень 2021 року. Чи зійдуться дані з українською статистикою?

Спільний перепис населення з американською корпорацією Apple, про проведення якого повідомили під час підписання Меморандуму напередодні, відбудеться у лютому 2023 року.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час традиційної щорічної промови у Верховній Раді.

Окрім України такий інноваційний перепис відбувався лише у США. Таким чином країна стане другою у світі у цьому питанні.

Точна кількість жителів України невідома — в ООН її оцінюють у трохи більш ніж 41 млн осіб і тенденції не тішать. За тридцять років скорочення населення передбачається на ще 6 млн.

Це лише один із сценаріїв, яких всього є дев’ять і вони дають різні результати. Згідно з одним із довгострокових прогнозів, кількість українців скоротиться до 22,4 млн за найближчі 80 років.

Одна з причин – старіння нації внаслідок зменшення кількості дітей та молоді.

Демографи також назвали шляхи, якими Україна може збільшити кількість свого населення. Як раніше писав "Телеграф", серед них — економічні, зокрема підвищення добробуту сімей.

Також наголошується на тенденції зменшення населення в країнах Європи, де проблему вирішують за рахунок мігрантів.