У "Слузі народу" пригрозили депутатам-втікачам із фракції: "Може включитися НАБУ"

У "Слузі народу" кажуть, що масового виходу з фракції не буде, бо вони мають чим відповісти нардепам

Слідом за гучним виходом із фракції "Слуга народу" нардепа Романа Сохи пропрезидентську партію вже зовсім скоро може залишити ще кілька людей.

Про це кореспонденту "Телеграфа" розповіло джерело у керівництві партії.

Наш співрозмовник каже, що за Сохою можуть піти й інші політики — ті, хто орієнтується на Арсена Авакова та Дмитра Разумкова. Наприклад, нардеп Олександр Бакумов уже увійшов до МФО екс-спікера Ради "Розумна політика".

Втім, у "Слузі народу" масового виходу нардепів із фракції не побоюються: мовляв, їм теж є чим відповісти.

"Ну вийде з фракції до Нового року ще один-два депутати, але цим все й закінчиться. Тому що за деякими людьми можуть увімкнутися правоохоронні органи, наприклад, НАБУ", — коментує можливий сценарій джерело в партії "Слуга народу".

Читайте також: Категорія Політика Опозиційний фронт: яку роль придумав собі Аваков і хто може стати прем’єром після відходу Зеленського Загострення війни між президентом Володимиром Зеленським та мільярдером Рінатом Ахметовим призвело до появи цілої групи політиків та відомих особистостей, які постійно критикують нинішню владу за медіа підтримки найбагатшого українця.

За його словами, не виключено, що стосовно деяких людей є "цікаві" записи, чим нібито займається заступник голови Офісу президента Олег Татаров. Таким чином, кажуть у партії, вони хочуть повернути тих нардепів, які вже пішли, і не дати піти тим, хто тільки збирається.

Раніше ми повідомляли, що "слуги народу" збільшуватимуть своє медіапредставництво за рахунок низки телеканалів. Після відмови ходити на ефіри каналів Ахметова у "Слуги народу" з’явився якийсь медіа-вакуум, який потрібно чимось заповнювати.