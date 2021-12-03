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У "Слузі народу" пригрозили депутатам-втікачам із фракції: "Може включитися НАБУ"

Автор
Олена Волкова Олена Волкова
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Деякі нардепи хочуть перейти від Зеленського до Розумкова Новина оновлена 03 грудня 2021, 14:38
Деякі нардепи хочуть перейти від Зеленського до Розумкова

У "Слузі народу" кажуть, що масового виходу з фракції не буде, бо вони мають чим відповісти нардепам

Слідом за гучним виходом із фракції "Слуга народу" нардепа Романа Сохи пропрезидентську партію вже зовсім скоро може залишити ще кілька людей.

Про це кореспонденту "Телеграфа" розповіло джерело у керівництві партії.

Наш співрозмовник каже, що за Сохою можуть піти й інші політики — ті, хто орієнтується на Арсена Авакова та Дмитра Разумкова. Наприклад, нардеп Олександр Бакумов уже увійшов до МФО екс-спікера Ради "Розумна політика".

Втім, у "Слузі народу" масового виходу нардепів із фракції не побоюються: мовляв, їм теж є чим відповісти.

"Ну вийде з фракції до Нового року ще один-два депутати, але цим все й закінчиться. Тому що за деякими людьми можуть увімкнутися правоохоронні органи, наприклад, НАБУ", — коментує можливий сценарій джерело в партії "Слуга народу".

За його словами, не виключено, що стосовно деяких людей є "цікаві" записи, чим нібито займається заступник голови Офісу президента Олег Татаров. Таким чином, кажуть у партії, вони хочуть повернути тих нардепів, які вже пішли, і не дати піти тим, хто тільки збирається.

Раніше ми повідомляли, що "слуги народу" збільшуватимуть своє медіапредставництво за рахунок низки телеканалів. Після відмови ходити на ефіри каналів Ахметова у "Слуги народу" з’явився якийсь медіа-вакуум, який потрібно чимось заповнювати.

Теги:
#Арсен Аваков #Слуга народу #Дмитро Разумков #Роман Соха
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