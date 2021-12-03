Велике медіабудівництво для президента: які канали працюватимуть на ОП та "Слуг народу"

Новий неформальний медіа-холдинг стане майданчиком для представників команди Зеленського

"Слуги народу" взялися за будівництво неформального медіа-холдингу. Як повідомляв " Телеграф ", допомагатиме в цьому буде відомий медіа-менеджер Олексій Семенов, який створював телеканали "112 Україна", "NewsOne" та "Прямий".

Наразі Семенов займається реформуванням телеканалу "Рада", оновлений запуск якого запланований на середину грудня.

Будівництвом та роботою каналу займеться команда каналу "112 Україна", яка працювала до приходу туди менеджменту Віктора Медведчука.

Примітно, що співбесіди відбуваються у КВЦ "Парковий", де також знаходиться офіс "Слуг народу".

За інформацією "Телеграфа", курує це питання заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.

Процес запустився одразу після відставки з посади спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова та призначення головою Апарату ВРУ В’ячеслава Штучного.

Крім того, команда, яка працювала на каналі "112 Україна", зайшла на державний телеканал "Дом" та на телеканал Live, що належить депутату та забудовнику Вадиму Столару. Цим каналом також займатиметься Олексій Семенов.

Сьогодні Столар наближений до Офісу президента і безпосередньо до голови ОП Андрія Єрмака.

Окрім цих телеканалів, в орбіті ОП знаходиться телеканал 24, який належав меру Львова Андрію Садовому.

Як повідомляв "Телеграф", у Зеленського та ОП відкрита війна з мільярдером Рінатом Ахметовим та новий медіа-холдинг стане майданчиком для команди президента. Сам Зеленський відкрито критикує медійників Ахметова і налаштував проти себе велику кількість відомих представників минулої влади та колишніх соратників.