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Візит Макрона до Зеленського: Кулеба зробив несподівану заяву

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Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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На думку міністра, президенти обговорювали лише ідеї Новина оновлена 09 лютого 2022, 22:21
На думку міністра, президенти обговорювали лише ідеї

Чиновник стверджує, що Макрон обізнаний щодо роботи ТКГ з Донбасу.

Візит французького лідера Еммануеля Макрона до України не приніс жодної конкретики. Насамперед це стосується напруженої ситуації на Донбасі та російської армії на кордоні.

Про це повідомив голова вітчизняного МЗС Дмитро Кулеба під час брифінгу 9 лютого.

На думку чиновника, президент Франції прибув до Києва скоріше з ідеями, а не пропозиціями щодо розв'язання проблем. І Макрон, і Зеленський намагалися зрозуміти, як можна діяти за допомогою дипломатичних компромісів, аби покращити ситуацію на сході України.

Цікаво, що говорячи про ідеї, котрі обговорювалися, Кулеба не заперечує конкретики, яка була присутня в діалозі президентів. Однак до будь-яких змін розмова лідерів країн не призвела.

Додамо, що очільник МЗС лишився захоплений тим, наскільки Еммануель Макрон добре вивчив специфіку роботу Тристоронньої контактної групи. Дмитро Кулеба каже, що французький лідер здатний запропонувати дієві варіанти, як розблокувати її роботу.

Зазначимо, що напередодні зустрічі із Зеленським Макрон побував у Москві, де поспілкувався із президентом Росії Володимиром Путіним. Президент Франції стверджував, що вестиме з Москви до Києва деякі пропозиції, хоча це нині спростовується словами Кулеби.

Водночас у західних ЗМІ з’явилася інформація, ніби Путін пообіцяв французькому лідеру, що відведе війська від кордону з Україною. Журналісти посилалися на особисті джерела у російському та французькому урядах.

"Телеграф" також торкнувся цієї теми: поспілкувався з експертами, які ретельно проаналізували, чого можна очікувати від Заходу щодо українського кейса. Хто вважає, що Зеленського можуть схиляти до якихось поступок щодо Донбасу, можна дізнатися у нашому матеріалі.

Теги:
#Україна #Франція #Президент #МЗС України #Володимир Зеленський #Дмитро Кулеба #Емманюель Макрон
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