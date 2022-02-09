Визит Макрона к Зеленскому: Кулеба сделал неожиданное заявление

Чиновник утверждает, что Макрон сведущ касаемо работы ТКГ по Донбассу

Визит французского лидера Эммануэля Макрона в Украину не принес никакой конкретики. В первую очередь это касается напряженной ситуации на Донбассе и российской армией на границе.

Подробности сообщил глава отечественного МИД Дмитрий Кулеба во время брифинга 9 февраля.

По мнению чиновника, президент Франции прибыл в Киев скорее с идеями, а не предложениями по решению проблем. Что Макрон, что Зеленский, пытались понять, как можно действовать с помощью дипломатических компромиссов, дабы улучшить ситуацию на востоке Украины.

Интересно, что говоря про обсуждаемые идеи, Кулеба не отрицает конкретики, которая присутствовала в диалоге президентов. Однако к любым изменениями беседа лидеров стран не привела.

Добавим, что глава МИД также восхитился тем, насколько хорошо Эммануэль Макрон изучил специфику работу Трехсторонней контактной группы. Дмитрий Кулеба говорит, что французский лидер способен предложить действенные варианты того, как разблокировать её работу.

Отметим, что накануне встречи с Зеленским Макрон побывал в Москве, где пообщался с президентом России Владимиром Путиным. Президент Франции утверждал, что будет вести из Москвы в Киев некие предложения, что нынче опровергается словами Кулебы.

При этом в западных СМИ появилась информация, будто бы Путин пообещал французскому лидеру, что отведет войска от границы с Украиной. Журналисты ссылались на личные источники в российском и французском правительствах.

"Телеграф" также коснулся этой темы: пообщался с экспертами, которые тщательно проанализировали, чего можно ожидать от Запада касаемо украинского кейса. Кто считает, что Зеленского могут склонять к неким уступкам касаемо Донбасса, можно узнать в нашем материале.