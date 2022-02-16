Зеленський окреслив головні загрози для України: підписано стратегію нацбезпеки

Найбільше уваги приділено російській агресії проти української держави

Президент Володимир Зеленський підписав рішення щодо стратегії національної безпеки, яке було підготовлено членами РНБО. Документ виділяє кілька головних загроз, з якими влада має боротися на всіх рівнях.

Докладніше ознайомитися з документом можна на сайті Офісу президента.

Слід зазначити, що Стратегія складається з чотирьох пунктів: загальних пояснень, перерахування загроз, цілей нинішньої влади щодо їх усунення та переліку дій, що це забезпечуватимуть.

Серед головних загроз можна виділити три:

військова агресія Російської Федерації , яка все ще контролює окуповані Крим та частину Донбасу;

, яка все ще контролює окуповані Крим та частину Донбасу; вітчизняні олігархи та їх вплив на політичні та інші процеси в країні;

та їх вплив на політичні та інші процеси в країні; бідність українців, яка знижує довіру людей до держави та здатна спровокувати акти насильства.

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Відповідальними за дотримання Стратегії визначено Службу безпеки України та Кабмін. Представники цих структур зобов’язуються щорічно звітувати перед РНБО.

Найбільша увага до Росії як загрози українській нацбезпеці не є чимось дивовижним. Цьому сприяють не тільки вісім років війни, що триває на Донбасі, а й події останніх тижнів. Нагадаємо, що Україна разом із західними партнерами вже тривалий час намагається з’ясувати справжню мету розташування російських військ біля своїх східних кордонів.

Додамо, що багато іноземних ЗМІ прогнозували початок масштабної війни на 16 лютого. Проте напередодні стало відомо про початок відведення армії РФ углиб країни. До того ж на захист України вкотре виступив американський президент Джозеф Байден.