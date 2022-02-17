Росія і не тільки: Зеленський розповів, кому не потрібна Україна в НАТО

За словами політика, незалежна Україна не подобається дуже багатьом

Український лідер Володимир Зеленський переконаний, що ймовірний союз України та НАТО не подобається багатьом світовим урядам. Все нібито тому, що вони можуть мати певну "зацікавленість" у залежності нашої країни від Росії чи іншої держави.

Президента цитує "РБК-Україна", повідомляє "Телеграф".

Зеленський каже, що незалежність Україні завжди давалася особливо тяжко. Як і будь-які самостійні рішення.

Одним із таких політик називає бажання стати повноцінним членом НАТО. Проте, окрім Росії, яка постійно вимагає у Києва відмовитися від курсу на злиття з Альянсом, є й інші країни, які проти цього.

За словами Володимира Зеленського, ці держави є представницями НАТО. При цьому вони, з якихось причин, підтримуючи політику Кремля, відмовляються приймати Україну в об’єднання.

"Ми не можемо заплющувати очі і говорити про те, що тільки Росія не хоче, щоб Україна була в НАТО. Це неправда", — сказав Зеленський.

Водночас відкрито назвати такі країни президент відмовився. Свою поведінку він аргументував тим, що хоче зберегти добрі стосунки на зовнішній політичній арені у цей неспокійний для України час.

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Зазначимо, що одним із членів НАТО, які блокують вступ української держави, є Угорщина. Їхній уряд не приховує своєї позиції, називаючи окремі "недоліки" Києва, через які нібито наше членство в Альянсі і неможливе.

При цьому для угорського прем’єра Віктора Орбана є абсолютно нормальним підтримувати політику Путіна та розпивати з ним шампанське під час офіційних візитів до Москви.