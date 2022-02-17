Россия и не только: Зеленский рассказал, кому не нужна Украина в НАТО

По словам политика, независимая Украина не нравится очень многим

Украинский лидер Владимир Зеленский убежден, что вероятный союз Украины и НАТО не нравится многим мировым правительствам. Все якобы потому, что они могут иметь некую "заинтересованность" в зависимости нашей страны от России или другого государства.

Президента цитирует "РБК-Украина", передает "Телеграф".

Зеленский говорит, что независимость Украине всегда давалась особенно тяжко. Как и любые самостоятельные решения.

Одним из таких политик называет желание стать полноценным членом НАТО. Однако кроме России, которая постоянно требует у Киева отказаться от курса на слияние с Альянсом, есть и другие страны, которые против этого.

По словам Владимира Зеленского, эти государства сами являются представителями НАТО. При этом они, по каким-то причинам поддерживая политику Кремля, отказываются принимать Украину в объединение.

"Мы не можем закрывать глаза и говорить о том, что только Россия не хочет, чтобы Украина была в НАТО. Это неправда", — сказал Зеленский.

При этом открыто назвать такие страны президент отказался. Свое поведение он аргументировал тем, что хочет сохранить хорошие отношения на внешней политической арене в это неспокойное для Украины время.

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Отметим, что одним из членов НАТО, которые блокируют вступление украинского государства, являтся Венгрия. Их правительство не скрывает своей позиции, называя отдельные "недостатки" Киева, из-за которых якобы наше членство в Альянсе и невозможно.

При этом для венгерского премьера Виктора Орбана является абсолютно нормальным поддерживать политику Путина и распивать с ним шампанское во время официальных визитов в Москву.