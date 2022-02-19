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Зеленський закликав Захід завдати превентивного удару по Росії: подробиці

Автор
Наталія Чебан Наталія Чебан
Дата публікації
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Гарант України Володимир Зеленський Новина оновлена 19 лютого 2022, 18:03
Гарант України Володимир Зеленський

Україна закликає Захід впровадити жорсткі економічні санкції проти країни-агресора вже найближчим часом

Чинний президент України Володимир Зеленський заявив, що вимагає введення санкцій проти Російської Федерації вже зараз, а не тоді, коли вона почне повномасштабне вторгнення на українські території.

Про це він сказав на Мюнхенській конференції з безпеки, яка проходила у суботу, 19 лютого.

"У мене була розмова з лідером однієї з провідних країн. Мені сказали, війна почнеться за кілька днів. Я сказав — введіть санкції сьогодні. Мені відповіли, введемо коли почнеться війна", — розповів Зеленський.

Окрім того, глава української держави додав, що не розуміє, чому Захід не впроваджує жорсткі санкції проти Росії, аби попередити війну, якщо 100% знає про російські плани щодо вторгнення в Україну.

Також Зеленський додав, що Захід відмовляється озвучувати всі санкції, які планує застосувати проти Російської Федерації, у випадку посилення агресії на українських територіях.

Нагадаємо, що під час конференції у Мюнхені президент Зеленський наголосив, що Україна й надалі буде намагатися домовитися з країною-агресором та вирішити із нею питання повернення Донбасу та Криму виключно мирним шляхом.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що, попри неправдиві заяви ватажків "ЛНР" та "ДНР" щодо підготовки української сторони до наступу на тимчасово окуповані території, Україна продовжує стояти на своєму та намагатися вирішити загострення ситуації на Донбасі лише мирним шляхом. Про це свідчать заяви міністра оборони України Олексія Рєзнікова та глави МЗС Дмитра Кулеби.

Теги:
#Україна #Санкції #Війна #Президент
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