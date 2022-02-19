Зеленский призвал Запад нанести превентивный удар по России: подробности

Украина призывает Запад ввести жесткие экономические санкции против страны-агрессора в ближайшее время

Действующий президент Украины Владимир Зеленский заявил, что требует введения санкций против Российской Федерации уже сейчас, а не тогда, когда она начнет полномасштабное вторжение на украинские территории.

Об этом он сказал на Мюнхенской конференции по безопасности, которая прошла в субботу, 19 февраля.

"У меня был разговор с лидером одной из ведущих стран. Мне сказали, война начнется через несколько дней. Я сказал — введите санкции сегодня. Мне ответили, введем когда начнется война", — рассказал Зеленский.

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Кроме того, глава украинского государства добавил, что не понимает, почему Запад не вводит жестких санкций против России, чтобы предупредить войну, если 100% знает о российских планах по вторжению в Украину.

Зеленский добавил, что Запад отказывается озвучивать весь пакет ограничений, которые планирует применить против Российской Федерации, в случае усиления агрессии на украинских территориях.

Напомним, что во время конференции в Мюнхене президент Зеленский подчеркнул, что Украина и дальше будет пытаться договориться со страной-агрессором и решить с ней вопрос возвращения Донбасса и Крыма исключительно мирным путем.

Ранее "Телеграф" сообщал, что, несмотря на неправдивые из заявления главарей "ЛНР" и "ДНР" относительно подготовки украинской стороны к наступлению на временно оккупированные территории, Украина продолжает стоять на своем и пытаться решить обострение ситуации на Донбассе только мирным путем. Об этом свидетельствуют заявления министра обороны Украины Алексея Резникова и главы МИДа Дмитрия Кулебы.