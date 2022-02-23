Потрібно бути готовими: нардеп-"кіборг" спрогнозував подальший удар Путіна по Україні
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Є способи зупинити агресора, вважає політик
Ветеран АТО, який воював за ДАП, а нині нардеп від фракції "Голос" Роман Костенко вважає, що Росія може продовжити ескалацію на Донбасі.
Таку думку він висловив "Телеграфу" у кулуарах Верховної Ради 23 лютого.
Костенко наголосив, що ще до подій 17 лютого, коли Росія виступила з погрозами, а на Донбасі відбулися масштабні обстріли, варіант ескалації на Сході був найбільш ймовірним, оскільки біля кордонів спостерігався рівномірний розподіл сил та засобів противника.
"Наразі найімовірніше — вони й надалі ескалуватимуть, це залежить від багатьох факторів, як внутрішніх, так і зовнішніх, можуть продовжити ескалацію для розширення "кордонів" так званих "Л/ДНР" до адміністративних кордонів України. Ми повинні бути до цього готові", — висловився політик.
Також він додав, що загалом санкції можуть стримати Росію: "Потрібні жорсткіші санкції зараз і допомагати Україні зброєю".
Як повідомляв "Телеграф", напруга між Росією та Україною досягла максимуму 21 лютого, коли президент РФ Володимир Путін визнав "незалежність" так званих "ДНР" і "ЛНР".
Але загалом уже близько тижня обстановка на Донбасі неспокійна, бойовики регулярно обстрілюють мирних жителів, — сьогодні вранці накрили людей "Градами".
На тлі всього цього в Україні хочуть ввести надзвичайний стан (зрозуміле пояснення, що це означає, можете прочитати у нашому матеріалі).
Крім того, в Україні стартував призов резервістів.
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