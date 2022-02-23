Потрібно бути готовими: нардеп-"кіборг" спрогнозував подальший удар Путіна по Україні

Є способи зупинити агресора, вважає політик

Ветеран АТО, який воював за ДАП, а нині нардеп від фракції "Голос" Роман Костенко вважає, що Росія може продовжити ескалацію на Донбасі.

Таку думку він висловив "Телеграфу" у кулуарах Верховної Ради 23 лютого.

Костенко наголосив, що ще до подій 17 лютого, коли Росія виступила з погрозами, а на Донбасі відбулися масштабні обстріли, варіант ескалації на Сході був найбільш ймовірним, оскільки біля кордонів спостерігався рівномірний розподіл сил та засобів противника.

"Наразі найімовірніше — вони й надалі ескалуватимуть, це залежить від багатьох факторів, як внутрішніх, так і зовнішніх, можуть продовжити ескалацію для розширення "кордонів" так званих "Л/ДНР" до адміністративних кордонів України. Ми повинні бути до цього готові", — висловився політик.

Також він додав, що загалом санкції можуть стримати Росію: "Потрібні жорсткіші санкції зараз і допомагати Україні зброєю".

Нардеп Костенко про вторгнення Росії до України

Як повідомляв "Телеграф", напруга між Росією та Україною досягла максимуму 21 лютого, коли президент РФ Володимир Путін визнав "незалежність" так званих "ДНР" і "ЛНР".

Але загалом уже близько тижня обстановка на Донбасі неспокійна, бойовики регулярно обстрілюють мирних жителів, — сьогодні вранці накрили людей "Градами".

На тлі всього цього в Україні хочуть ввести надзвичайний стан (зрозуміле пояснення, що це означає, можете прочитати у нашому матеріалі).

Крім того, в Україні стартував призов резервістів.