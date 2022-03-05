"Будуть просто вбивати": Данилов звернувся до депутатів ОПЗЖ

Колаборатів "знищатимуть на місці".

Секретар РНБО Олексій Данілов відреагував на затримання нардепа Нестора Шуфрича та звернувся до решти депутатів ОПЗЖ.

Про це повідомляє Telegram-канал Регіоні_інфо.

"Хотів би звернутися до депутатів ОПЗЖ. Якщо ви ще будете шлятися по нашим блок-постам — вас там просто вбиватимуть ", — сказав Данілов.

Також секретар РНБО додав, що це ви (депутати ОПЗЖ — ред.) разом привели до нашої країни війну разом із російськими агресорами, тому що ви є колаборантами.

Як стверджують бійці Тероборони, Шуфрич фотографував блокпост. У його охоронців відібрали зброю. Після затримання Шуфрич став героєм численних мемів.

Раніше Шуфрича побили у прямому ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера".

Журналіст та головний редактор інтернет-видання "Цензор.НЕТ" Юрій Бутусов не стримав емоцій та вдарив нардепа. Шуфрич і Бутусов стали героями кумедної карикатури після бійки на шоу.

Як повідомляв "Телеграф", 3 березня Верховна Рада проголосувала за закон про колаборантів, який посилює відповідальність за злочини проти основ національної безпеки України в умовах воєнного стану.