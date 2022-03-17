У Кадирова намітився конфлікт із Путіним, — джерело

Один із російських силовиків, виступаючий проти тиранії російського лідера Володимира Путіна, знову зробив анонімну заяву для "Телеграфу"

Внаслідок тритижневої "спецоперації" російська армія загрузла в Україні, в лавах військового командування вже почалися серйозні конфлікти.

Проблеми, хоча й зовсім явні, виникають і на лінії пропаганди, що, безумовно, демонструє ослаблення центральної влади РФ.

За словами полковника ФСБ, який виступає проти війни з Україною, заяви з Москви про те, що "спецоперація йде за планом", безумовно, є брехнею.

"Уже кілька російських генералів загинули (їх число, звичайно, більше, ніж озвучує навіть українська сторона). Багато хто в нас, у тому числі Шойгу, був упевнений, що вся спецоперація обернеться легкою прогулянкою. Зараз через це "трусять" розвідку, яка подавала Путіну дані щодо ситуації в Україні", — каже джерело "Телеграфу".

За його словами, окремо наростає конфлікт за лінією Рамзана Кадирова.

"Його росгвардійці набагато краще екіпіровані, ніж власне військові, які йдуть у першій лінії наступу, — пояснює співрозмовник. — А кадировці ж, до речі, рідко беруть участь безпосередньо в бойових зіткненнях. Кадирову та його бійцям відвели залякуючу медійну роль. Також вони виконують щось на кшталт функцій поліції на вже захоплених територіях — "працюють" з активістами, журналістами, депутатами — пригнічують осередки можливого повстання. Але, як свідчить досвід Мелітополя, Херсона, Каховки — навіть із такими завданнями вони справляються не дуже".

Полковник ФСБ каже, що у Росії справді існує певний культ страху перед кадировцями.

"(Російське — ред.) військове командування подивилося на те, як в Україні зустрічають тих самих "кадировців", як витирають ноги об самого Кадирова і замислилися — мовляв, можливо, не такий страшний чорт?", — розповідає ФСБ-шник. У тилу вже почалися сутички з приводу того, що кадировці намагалися знімати провізію з колон військових, які йшли на передову.

"Якщо раніше з цим мирилися, то зараз є щонайменше кілька випадків перестрілок на вже "взятих" територіях між військовими та кадировцями", — уточнює силовик.

Секретарю Ради безпеки Росії Миколі Патрушеву навіть довелося терміново летіти до Грозного, щоб передати Кадирову особисте прохання Путіна "зменшити оберти".

"Спочатку його відео в російському сегменті соцмереж заходили на ура — наші фахівці заміряли охоплення і реакцію. Але після фейку з нібито появою Кадирова під Києвом ставлення багатьох до нього змінилося. Усі думали, що в Україні почнеться паніка, а бандерівці оголосили на нього полювання.

Не знаю, наскільки це правда, але кажуть, що Путін сказав Кадирову особисто поїхати до зони бойових дій, але той якось злився. І хоч він записує переможні відео, у суспільстві ставлення до нього почало змінюватися, що може мати абсолютно непередбачувані наслідки", — наголосив ФСБ-шник.

Нагадаємо, Кадирова ще тиждень тому називали серед представників російської верхівки, які можуть затіяти переворот проти Путіна через провальну війну в Україні.