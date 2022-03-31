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Війна помирила Ахметова з Зеленським: про що олігарх розповів Bloomberg

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
Дата публікації
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Ахметов та Зеленський Новина оновлена 31 березня 2022, 20:36
Ахметов та Зеленський

Олігарх озвучив спільну з президентом мету.

Після воєнного вторгнення росії в Україну у президента Володимира Зеленського стало значно більше прихильників. Схоже, що забувся навіть давній конфлікт з олігархом Рінатом Ахметовим. Останній в інтерв'ю Bloomberg заявив, що зараз вони в одній команді й жодних розбіжностей між ними немає, передає "Телеграф".

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За словами Ріната Ахметова, він повернувся в Україну після подорожі за кордон і зараз працює в одній команді з Зеленським, відкидаючи всі суперечки, які були між ними.

"Зеленський демонструє справжню пристрасть і професіоналізм, виконуючи свій конституційний обов’язок по захисту суверенітету і територіальної цілісності України. Всі вболівають за успіх президента і жодних розбіжностей тут бути не може", — заявив Ахметов.

Прокоментував Ахметов і останні переговори у Стамбулі, на яких Україна та Росія не змогли домовитися про повне припинення вогню. Олігарх зазначив, що вболіває за успіх Зеленського у завершенні війни.

"Наша спільна мета – вільна, незалежна, соборна, демократична та європейська Україна", — резюмував олігарх.

Нагадаємо, що конфлікт між Рінатом Ахметовим та Володимиром Зеленським вилився у публічну площину у листопаді 2021 року. Зокрема, президент України заявляв про можливість держперевороту в Україні, пов’язану з Ахметовим. Крім того, у влади з бізнесовими структурами був конфлікт через електроенергію. Протистояння олігарха та президента було і в медіасфері — на ефіри каналів бізнесмена не ходили "слуги народу", а в програмах — багато говорили про ініціативи влади у ключі критики.

У той час політичні експерти, зокрема Микола Давидюк, вказував, що конфлікт між Зеленським та Ахметовим може зійти нанівець, адже обидва не переходили "червоні лінії". Схоже, що саме це і сталося між президентом і олігархом.

Теги:
#Україна #Війна #Рінат Ахметов #Володимир Зеленський
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