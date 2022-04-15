Найбільша фальсифікація росії: Bloomberg розповів про нову кампанію рф в мережі

Цинізм багатьох політиків та простих громадян держави-агресора вражає

Російська пропагандистська кампанія, спрямована на створення фейків щодо звірств російських солдатів у Бучі під Києвом, стала найбільшою за всю війну в Україні. Такими даними поділилися фахівці некомерційної організації "Альянс за забезпечення демократії", які стежать за фейками, котрі породжують росЗМІ.

Докладніше про це повідомляє Bloomberg.

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Здебільшого поширення дезінформації здійснюється через соцмережу Twitter, незважаючи на те, що її використання в росії є обмеженим. Таким чином, росіяни намагаються посіяти смуту серед іноземців, росіян та частково українців, які не мають можливості знайти докладну правдиву інформацію.

Дослідники стверджують, що акаунти посольств росії в інших країнах активно поширюють помилкові теорії про події в Бучі. Серед таких були помічені індонезійське, французьке та японське посольство рф. Так, 6 квітня російське посольство в Джакарті, заявило на аудиторію 20 тисяч передплатників, що їхня армія невинна, адже їх на момент скоєння вбивств не було в Бучі.

Після цього в Росії заявили, що російську армію наперед вирішили звинуватити в подібній "провокації", а все це — нібито "спецоперація МЗС Великобританії". Найбільші ЗМІ країни — ТАСС, РІА Новини, Sputnik News та інші — відразу рознесли цю "дезу" мільйонам читачів.

Про те, що Буча є спробою "підставити армію Росії" писали і зампостпреда Росії при ООН Дмитро Полянський, і пропагандистка Маргарита Симоньян, а також інші громадські та політичні діячі країни-агресора.

"З Бучею російських пропагандистів спіймали на спробі спотворити факти після того, як вони стали відомі, — каже дослідник "Альянсу" Джозеф Боднар, попереджаючи: — Зараз російські офіційні особи виходять на передній план подій і заявляють, що Україна інсценує сцени насильства в районах, звідки російські війська лише починають йти".

Слід зазначити, що у Twitter пообіцяли вивчити твітти, в яких містяться неправдиві заяви про те, що сталося в Бучі.

Тим часом мер Бучі Анатолій Федорук заявив, що більшість знайдених вбитих мирних жителів містечка загинули саме через кульові поранення. Загальна кількість таких смертей вражає.

Раніше "Телеграф" писав, як, за словами президента Володимира Зеленського, звірства армії Росії в Бучі та інших населених пунктах Київщини вплинули на переговори української делегації з російською.