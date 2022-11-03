Заява путіна про "гарантії від України": у МЗС прояснили ситуацію

Українські політики швидко розвінчали чергову брехню путінського режиму

Україна не давала жодних "гарантій" кремлівському режиму щодо функціонування зернового коридору, про які раніше заявляв диктатор володимир путін. У вітчизняному Міністерстві закордонних справ наголосили: наша країна не використовувала можливість проходу морем у військових цілях і не збиралася цього робити.

Деталі прояснив речник відомства Олег Ніколенко на власній Facebook-сторінці, передає "Телеграф". Також дипломат наголосив: українська сторона суворо дотримується всіх прописаних у зерновому договорі пунктів. Це й не дивно, адже функціонування такої угоди є важливим і для нашої держави, а не лише світової спільноти.

"Нагадаємо, що в рамках цього договору сторони зобов’язалися гарантувати безпечне і надійне середовище функціонування зернового коридору, — підкреслив Ніколенко. — Україна ніколи не наражала зерновий маршрут на небезпеку".

Також речник МЗС України додав, що жодних нових зобов’язань наш уряд на себе не брав. Незважаючи на спроби офіційних осіб рф "зберегти обличчя", до дотримання умов угоди вони повернулися не завдяки придуманим ними ж гарантіям від України. За словами Олега Ніколенка, насамперед на це вплинули дипломатичні зусилля турецького президента Реджепа Ердогана та генсека ООН Антоніу Гутеріша.

"У координації з Україною вони знайшли слова, які зрозумів путін. Це була позиція сили, а не поступок, — зазначив дипломат. — Повернення росії до виконання своїх зобов’язань у рамках зернової ініціативи яскраво ілюструє дієву формулу: сильна позиція + рішучі дії = результат" .

Ніколенко додав, що українська сторона дуже вдячна колегам з ООН та Туреччини за все сприяння, надане під час спроби відродити безпроблемне функціонування зернового коридору у Чорному морі.

Як відомо, деякі проблеми у цьому напрямі виникли після "бавовни" у Севастополі, внаслідок якої постраждали кілька російських військових кораблів. Спочатку путін заявляв про "зупинення" участі росії в зерновій угоді, а окупанти навіть обстріляли кілька цивільних суден поблизу Очакова.

Втім, Туреччина спочатку відреагувала на цю ситуацію дуже однозначно, заявивши, що суховантажні машини під турецьким прапором продовжать курсувати в Чорному морі, незважаючи на заяви Кремля. Після цього в росії повідомили, що повертаються в зернову угоду.