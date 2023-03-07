"Людина продає себе": в ОП прокоментували категоричність заяв Арестовича

В Україні не вводили цензуру на час війни, тому кожен має право говорити все, що думає

Прогнози позаштатного екс-радника заступника голови ОП Олексія Арестовича стали звучати радикальніше через те, що він більше не співпрацює з Офісом президента. Після звільнення у політичного діяча став менший доступ до інформації, і більше можливостей для емоцій.

Про це в інтерв’ю головному редактору Obozrevatel Оресту Сохару у програмі "Орестократія" розповів заступник голови ОП Михайло Подоляк. За його словами, після припинення співпраці з Офісом президента в прогнозах Арестовича побільшало емоційної складової.

"Коли ти виходиш у вільне плавання, то в тебе більше емоційної складової. Таким чином, ти можеш радикальніше про щось говорити, але я не бачу в цьому жодної проблеми. Ми дуже ліберальні, не вводили цензуру у воєнний час, даємо можливість дискусій, я у прямих ефірах відверто відповідаю на питання, які можу", — сказав Михайло Подоляк.

Михайло Подоляк наголосив, що Володимир Зеленський не лише стратегічно розуміє, що відбувається, а й оперативно в курсі того, що відбувається на фронті. Президент одночасно контролює і оперативні процеси, і стратегічні. Далі йдуть певні державні інституції, які також мають великий обсяг інформації, 80% якої не можна обговорювати публічно.

"Багато експертів є, які хочуть підвищити свою значущість і посилаються на якісь дані, які не завжди відповідають дійсності. Тим самим вони створюють враження, що мають великий доступ до закритої інформації, але насправді це не так", — підкреслив заступник глави ОП.

Також він зазначив, що є речі, які не слід говорити просто так, щоб не справляти враження неконтрольованих медійних процесів. Крім того, Михайло Подоляк переконаний, що український інформаційний простір складається із великої кількості "Я".

"Людина продає себе в інформаційному потоці, а треба пояснювати державу, яка приймає те чи інше рішення. Власне "я" має бути на другому-четвертому плані. Це помилка багатьох наших політиків та інших людей, які модерують інформаційний простір. Нам потрібно модерувати це, але як, якщо людина хоче говорити про себе, а не про державу загалом", — підсумував Михайло Подоляк.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що Олексій Арестович заявив, що може говорити будь-що. Він заявив, що 100% впевненості у перемозі України та поразці Росії більше немає.