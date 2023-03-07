"Человек продает себя": в ОП прокомментировали категоричность заявлений Арестовича

В Украине не вводили цензуру на время войны, поэтому каждый вправе говорить все, что думает

Прогнозы внештатного экс-советника заместителя главы ОП Алексея Арестовича стали звучать радикальнее из-за того, что он больше не сотрудничает с Офисом президента. После увольнения у политического деятеля стал меньше доступ к информации, и больше возможностей для эмоций.

Об этом в интервью главреду Obozrevatel Оресту Сохару в программе "Орестократия" рассказал заместитель главы ОП Михаил Подоляк. По его словам, после прекращения сотрудничества с Офисом президента в прогнозах Арестовича стало больше эмоциональной составляющей.

"Когда ты выходишь в свободное плаванье, то у тебя больше эмоциональной составляющей. Таким образом, ты можешь более радикально о чем-то говорить, но я не вижу в этом никакой проблемы. Мы очень либеральны, не вводили цензуру в военное время, даем возможность дискуссий, я в прямых эфирах откровенно отвечаю на вопросы, которые могу", — сказал Михаил Подоляк.

Михаил Подоляк подчеркнул, что Владимир Зеленский не только стратегически понимает, что происходит, но и оперативно в курсе происходящего на фронте. Президент одновременно контролирует и оперативные процессы, и стратегические. Следом идут определенные государственные институции, которые также владеют большим объемом информации, 80% которой нельзя обсуждать публично.

"Много экспертов есть, которые хотят повысить свою значимость и ссылаются на какие-то данные, которые не всегда соответствуют действительности. Тем самым они создают впечатление, что у них есть обширный доступ к закрытой информации, но на деле это не так", — подчеркнул замглавы ОП.

Также он отметил, что есть вещи, которые не следует говорить просто так, чтобы не создавать впечатление неконтролируемых медийных процессов. Кроме того, Михаил Подоляк убежден, что украинское информационное пространство состоит из большого количества "Я".

"Человек продает себя в информационном потоке, а нужно объяснять государство, которое которое принимает то, или иное решение. Собственное "я" должно быть на втором-четвертом плане. Это ошибка многих наших политиков и других людей, которые модерируют информационно пространство. Нам нужно модерировать это, но как, если человек хочет говорить о себе, а не о государстве в целом", — подытожил Михаил Подоляк.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что Алексей Арестович заявил, что может говорить что угодно. Он заявил, что 100% уверенности в победе Украины и поражении россии больше нет.