Вибухи на Nord Stream: у справі випливло таємниче судно, що про нього відомо

Двома гілками газопроводу росія транспортувала газ до Європи в обхід України.

Продовжується розслідування витоків та диверсії на двох газопроводах "Північний потік" у Балтійському морі, що сталися у 2022 році. Як одна з версій розглядається "український слід" та використання польської яхти.

Цікаві докази знайшов аналітик із Данії. Він виявив, що біля місця атаки тиждень дрейфував танкер Minerva Julie. Інформацію підтвердило видання Insider. Власники повідомили, що танкер там чекав на інструкції з наступного рейсу.

Minerva Julie, танкер під грецьким прапором, прямував на схід від Роттердама, коли 6 вересня різко зупинився посеред Балтійського моря. Він дрейфував або стояв на території площею приблизно 518 кв.км (200 кв. миль) протягом семи днів прямо над двома газопроводами. Потім корабель попрямував до Таллінна, а у вересні став на якір у Санкт-Петербурзі. Це сталося 18 вересня. Вибухи на трубопроводах сталися 26 вересня.

Місце дрейфу Minerva Julie

Дані не свідчать про причетність, але екіпаж може бути свідками. Вперше про близькість Minerva Julie до місця нападу повідомило фінське ЗМІ Verkkouutiset. Представники власників підтвердили знаходження танкера, проте не повідомили, чи зв’язувалися з ними слідчі.

Експерти з судноплавства зазначають, що поведінка танкера не є незвичною. Minerva Julie був би малоймовірним вибором для диверсантів, оскільки танкер повідомляє про своє місце перебування.

Minerva Julie

Нагадаємо, розслідування показує, що аварія на Nord Stream була саботажем. Вибухівку прикріпили до трубопроводу на глибині близько 80 метрів. Розслідувачі з усього світу гадають, хто міг бути причетний до цього і будують теорії.