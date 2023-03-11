Взрывы на Nord Stream: в деле всплыло таинственное судно, что о нем известно

По двум веткам газопровода россия транспортировала газ в Европу в обход Украины

Продолжается расследование утечек и диверсии на двух газопроводах "Северный поток" в Балтийском море, произошедших в 2022 году. В качестве одной из версий рассматривается "украинский след" и использование польской яхты.

Интересные улики нашел аналитик из Дании. Он обнаружил, что возле места атаки неделю дрейфовал танкер Minerva Julie. Информацию подтвердило издание Insider. Владельцы сообщили, что танкер там ждал инструкций по следующему рейсу.

Minerva Julie, танкер под греческим флагом, направлялся на восток от Роттердама, когда 6 сентября резко остановился посреди Балтийского моря. Он дрейфовал или стоял на территории площадью примерно в 518 кв.км (200 кв.миль) в течение семи дней прямо над двумя газопроводами. Затем корабль направился в Таллин, а в сентябре стал на якорь в Санкт-Петербурге. Это произошло 18 сентября. Взрывы на трубопроводах произошли 26 сентября.

Место дрейфа Minerva Julie

Данные не указывают на причастность, но экипаж может быть свидетелями. Впервые о близости Minerva Julie к месту нападения сообщило финское СМИ Verkkouutiset. Представители владельцев подтвердили нахождение танкера, однако не сообщили, связывались ли с ними следователи.

Эксперты по судоходству отмечают, что поведение танкера не необычно. Издание отмечает, что Minerva Julie был бы маловероятным выбором для диверсантов, поскольку танкер сообщает о своем месте пребывания.

Minerva Julie

Напомним, расследование показывает, что авария на Nord Stream была саботажем. Взрывчатку прикрепили к трубопроводу на глубине около 80 метров. Расследователи со всего мира гадают, кто мог быть к этому причастен и строят теории.