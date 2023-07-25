"Не оцінили, скільки нам потрібно": віцеспікерка Ради розповіла, що не так із законом про медканнабіс

Олена Кондратюк має намір подавати правки до другого читання

Законопроект про легалізацію каннабісу з медичною метою, який Верховна Рада нещодавно підтримала в першому читанні, викликав великий опір серед деяких парламентаріїв. Тому зараз готуються виправлення, які доопрацюють його до другого читання.

Про це в інтерв’ю "Телеграфу" розповіла заступник голови Верховної Ради Олена Кондратюк.

"Є закони дуже сенситивні та емоційні. Цей якраз такий. Колеги з президії погодились зі мною, що цей документ поданий дуже сирим. Він скомпільований з двох частин: перша — старий закон, який подавав Кабмін, друга — це зміни, які в нього вносили вже під час засідання профільного комітету. Для мене закон не вирішує питання нагального надання допомоги ліками з вмістом канабісу для хворих людей", — заявила віцеспікерка.

За її словами, вирішити питання легалізації ліків, які містять медичний канабіс, можливо на рівні виконавчої влади.

"Є відповідна таблиця, відповідно з якою Кабмін може ліцензувати ліки з вмістом канабісу і надавати їх хворим вже зараз. МОЗ не хотів це робити через постанову Кабміну. Вміст того, що є в таблиці, чомусь не перенесли в цей новий закон. Проти такого підходу якраз виступили активісти, які лобіювали легітимність канабісу в Україні. Наприклад, Тарас Ратушний і багато онкологів. Ліки мають надаватись вже зараз, не чекаючи поки запрацює наше виробництво. А закон цю проблему не вирішує", — вважає Олена Кондратюк.

Також, на думку парламентарки, законопроект на даному етапі не вирішує питань контролю та обігу медичного каннабісу.

"Ніхто навіть не дав оцінку, скільки нам треба канабісу для внутрішнього застосування. Одні кажуть, що вистачить 100 га, інші — що 1000 га. Немає економічних обґрунтувань, скільки це принесе інвестицій, а скільки видатків. В нас фактично немає контролю (чи слабо виконується) за обігом алкогольних напоїв, тютюну. А тут такі відповідальні новели, чутливе питання і взагалі не розписаний контроль. Я особисто буду подавати правки до другого читання", — підсумувала віцеспікерка.

Більше про те, коли і за яких умов Україна стане повноправним членом Євросоюзу, що "не так" із законом про медичний канабіс і чи покарають путіна за викрадення українських дітей, читайте в інтерв’ю на сайті "Телеграф": "Повноправними членами ЄС ми станемо мінімум через 5 років, — віце-спікер Олена Кондратюк (друга частина великого інтерв'ю)".

Раніше "Телеграф" пояснював, що легалізація медичного каннабісу не перетворить Україну на Колумбію.