Знову дочка путіна: ЗМІ виявили людину, відповідальну за просування рф в Африці

Контрольовані Тихоновою установи займаються реалізацією російських пропагандистських проєктів.

Катерина Тихонова, дочка російського диктатора володимира путіна, залучена кремлем до просування російських позицій в Африці. За допомогою Тихонової москва планує розширити та укріпити політичні та економічні зв'язки з африканськими країнами.

Про це повідомляє американське видання Bloomberg. За даними журналістів, у грудні до росії мають приїхати посадовці з близько 30 африканських країн, запрошені в рамках "міжнародного співробітництва".

"Посадові особи з Африки запрошені для зустрічі з російськими ІТ-фахівцями та інвесторами, що пропонують цифрові послуги, спрямовані на модернізацію управління", – пише видання.

ЗМІ звертає увагу на те, що куратором проєкту з російського боку виступає центр "Іннопрактика". Цей центр прямо афілійований з російським фондом "Національний інтелектуальний розвиток", генеральним директором якого є Тихонова.

Щобільше, цей захід – тільки невелика частина інформаційно-пропагандистського проєкту росіян "Програма обміну знаннями в галузі електронного урядування". Контрольований дочкою диктатора фонд запустив його у липні, разом із Московською Вищою школою економіки.

Видання зазначає, що путін зацікавлений у розширенні своєї присутності в Африці. Це дозволить росії мати доступ до африканських ресурсів та протистояти впливу санкцій США та Європи.

Нагадаємо, що молодша дочка російського президента володимира путіна Катерина Тихонова стала співвласником найбільшого підприємства з виробництва дронів. Ідеться про компанію "Геоскан", яка потрапила під українські санкції.