Контролируемые Тихоновой учреждениями занимаются реализацией российских пропагандистских проектов

Катерина Тихонова, дочь российского диктатора владимира путина, привлечена кремлем к продвижению российских позиций в Африке. С помощью Тихоновой москва планирует расширить и укрепить политические и экономические связи с африканскими странами.

Об этом сообщает американское издание Bloomberg. По данным журналистов, в декабре в россию должны приехать чиновники из около 30 африканских стран, приглашенные в рамках "международного сотрудничества".

"Должностные лица из Африки приглашены для встречи с российскими IT-специалистами и инвесторами, предлагающими цифровые услуги, направленные на модернизацию управления", – пишет издание.

СМИ обращает внимание на то, что куратором проекта с российской стороны выступает центр "Иннопрактика". Этот центр прямо аффилирован с русским фондом "Национальное интеллектуальное развитие", генеральным директором которого является Тихонова.

Более того, это мероприятие – только небольшая часть информационно-пропагандистского проекта россиян "Программа обмена знаниями в области электронного управления". Контролируемый дочерью диктатора фонд запустил его в июле вместе с Московской Высшей школой экономики.

Издание отмечает, что путин заинтересован в расширении своего присутствия в Африке. Это позволит россии иметь доступ к африканским ресурсам и противостоять влиянию санкций США и Европы.

Напомним, что младшая дочь российского диктатора владимира путина Катерина Тихонова стала совладельцем крупнейшего предприятия по производству дронов. Речь идет о компании "Геоскан", попавшей под украинские санкции.