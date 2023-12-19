Німецькі контракти: скільки снарядів Україна може отримати від Німеччини

Може статися, що переважну частину із запланованих до передачі 700 тисяч снарядів надасть саме Німеччина

Одна з найбільших проблем України на полі бою – це нестача артилерійських снарядів. В забезпеченні снарядами Україні зараз допомагає Німеччина, яка укладає контракт за контрактом, щоб Збройні сили України отримували боєприпаси; на 2024 рік мова може йти щонайменше про кілька сотень тисяч снарядів.

Про це пише німецький профільний портал GAU. Журналісти зазначають, що тільки за останні дні стало відомо про два нові контракти на постачання Україні 155-мм артилерійських снарядів.

Обидва контракти фінансуються німецьким урядом. За першим із них неназвана французська оборонна компанія виготовить 68 тисяч 155-мм снарядів за ціною 4100 євро за одиницю, що в сумі складе 278 млн євро. Інформації про строки виготовлення та доставлення немає.

18 грудня концерн Rheinmetall оголосив про нове замовлення для України на 155-мм снаряди. Сума контракту не розголошується, мова йде про десятки тисяч снарядів, які мають бути передані України протягом 2025 року.

Окрім того, у жовтні 2023 року концерн отримав ще два контракти на постачання України понад 200 тисяч снарядів у 2023 та 2024 роках. Таким чином, Німеччина передасть Україні як мінімум кілька сотень тисяч снарядів зі 700 тисяч, які загалом запланував передати Європейський Союз протягом 2024 року.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, скільки снарядів передала Європа Україні. За інформацією закордонних ЗМІ, "снарядний план" зараз перебуває на межі краху.

Боррель запропонував варіант де взяти більше боєприпасів для України. Його заява надійшла після новин про те, що Європейський Союз, ймовірно, не зможе досягти своєї головної мети передати Україні мільйон 155 мм снарядів до березня 2024 року.

Тим часом Україна домовилася з двома американськими компаніями щодо спільного виробництва зброї, у тому числі боєприпасів калібру 155 мм. Виготовлятимуть снаряди в Україні протягом кількох років.