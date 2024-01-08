Українці можуть отримати знижку при оплаті газу: у "Нафтогазі" назвали 3 умови

Користуватися цим приємним бонусом можна щомісяця

Після передачі показників лічильника газу можна не лише сплатити надані послуги, а й заощадити при проведенні транзакції. Таку можливість надає компанія "Нафтогаз", яка обслуговує понад 98% споживачів України.

За тарифом, у січні 2024 року вартість кубометра газу становить 7,96 грн, але є можливість заплатити трохи менше. Про це "Нафтогаз" повідомляє на офіційному сайті.

Як отримати знижку на газ

Ця можливість є у всіх користувачів. Але щоб її отримати потрібно виконати три умови.

Провести оплату за спожитий газ в онлайн-режимі. Розрахуватися на цифрових платформах компанії ― в особистому кабінеті чи чат-ботах GASUA у месенджерах Viber та Тelegram. Сплатити газ до 15 числа.

Якщо всі три умови будуть виконані, то вже наступного місяця користувач отримає знижку 1%. Це невеликий бонус, але все ж таки досить приємний. На сайті компанії повідомляється, що така можливість є до 30 квітня 2024 року.

Нагадаємо, що показання лічильника газу необхідно подавати з 28 по 5 число. Це можна зробити на сайті, в месенджерах або за допомогою SMS на короткий номер 4647.

Раніше "Телеграф" писав, що потрібно зробити, якщо передали неправильні показання лічильника. Виправити помилку дуже просто.