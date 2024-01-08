Украинцы могут получить скидку при оплате газа: в "Нафтогазе" назвали 3 условия

Пользоваться этим приятным бонусом можно каждый месяц

После передачи показателей счетчика газа можно не только оплатить оказанные услуги, но и сэкономить при проведении транзакции. Такую возможность предоставляет компания "Нафтогаз", которая обслуживает более 98% потребителей Украины.

По тарифу, в январе 2024 года стоимость кубометра газа составляет 7,96 грн, но есть возможность заплатить чуть меньше. Об этом "Нафтогаз" сообщает на официальном сайте.

Как получить скидку на газ

Эта возможность есть у всех пользователей. Но чтобы ее получить, нужно выполнить три условия.

Провести оплату за потребленный газ в онлайн-режиме. Рассчитаться на цифровых платформах компании ― в личном кабинете или чат-ботах GASUA в мессенджерах Viber и Тelegram. Оплатить газ до 15 числа.

Если все три условия будут выполнены, то уже в следующем месяце пользователь получит скидку в 1%. Это небольшой бонус, но все же достаточно приятный. На сайте компании сообщается, что такая возможность есть до 30 апреля 2024 года.

Напомним, что показания счетчика газа необходимо подавать с 28 по 5 число. Это можно сделать на сайте, в мессенджерах или с помощью СМС на короткий номер 4647.

Ранее "Телеграф" писал, что нужно сделать, если передали неправильные показания счетчика. Исправить ошибку весьма просто.