Украинцы могут получить скидку при оплате газа: в "Нафтогазе" назвали 3 условия
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Пользоваться этим приятным бонусом можно каждый месяц
После передачи показателей счетчика газа можно не только оплатить оказанные услуги, но и сэкономить при проведении транзакции. Такую возможность предоставляет компания "Нафтогаз", которая обслуживает более 98% потребителей Украины.
По тарифу, в январе 2024 года стоимость кубометра газа составляет 7,96 грн, но есть возможность заплатить чуть меньше. Об этом "Нафтогаз" сообщает на официальном сайте.
Как получить скидку на газ
Эта возможность есть у всех пользователей. Но чтобы ее получить, нужно выполнить три условия.
- Провести оплату за потребленный газ в онлайн-режиме.
- Рассчитаться на цифровых платформах компании ― в личном кабинете или чат-ботах GASUA в мессенджерах Viber и Тelegram.
- Оплатить газ до 15 числа.
Если все три условия будут выполнены, то уже в следующем месяце пользователь получит скидку в 1%. Это небольшой бонус, но все же достаточно приятный. На сайте компании сообщается, что такая возможность есть до 30 апреля 2024 года.
Напомним, что показания счетчика газа необходимо подавать с 28 по 5 число. Это можно сделать на сайте, в мессенджерах или с помощью СМС на короткий номер 4647.
Ранее "Телеграф" писал, что нужно сделать, если передали неправильные показания счетчика. Исправить ошибку весьма просто.