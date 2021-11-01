З першим днем листопада: гарні привітання з початком нового осіннього місяця

Останній осінній місяць "прийшов" як на роботу — у понеділок.

Чітко, рівненько, прямо як на замовлення, останній місяць осені 2021 року настав із початком нового робочого тижня — з понеділка. І приніс він разом із собою кілька "цікавих" подій: Іванів день, День вегана, День усіх святих та запровадження "червоної" зони в Києві.

Попри це, листопад місяць все більше наближає нас до закінчення цього непростого року. А поки що насолоджуємося вже такими рідкісними теплими осінніми днями, і потихеньку починаємо готуватися до низки новорічних свят та очікування новорічного дива.

"Телеграф" пропонує читачам не сумувати цього дня, а навпаки зарядитися позитивом самим, а також зарядити ним і своїх рідних та близьких. Для вас найкрасивіші та найяскравіші листівки з 1 листопада:

Привітання з 1 листопада

Привітання з 1 листопада

Привітання з 1 листопада

Привітання з 1 листопада

Привітання з 1 листопада

Привітання з 1 листопада

Привітання з 1 листопада

Привітання з 1 листопада

Привітання з 1 листопада

Привітання з 1 листопада

Привітання з 1 листопада

Раніше "Телеграф" писав, які державні свята українці відзначатимуть в останній місяць осені.