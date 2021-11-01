С первым днем ноября: красивые поздравления с началом нового осеннего месяца
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Последний осенний месяц "пришел" как на работу — в понедельник.
Четко, ровненько, прям как под заказ, последний месяц осени в 2021 году наступил с началом новой рабочей недели — с понедельника. И принес он вместе с собой несколько "интересных" событий: Иванов день, День вегана, День всех святых и введение "красной" зоны в Киеве.
Несмотря на это, ноябрь месяц все больше приближает нас к окончанию этого непростого года. А пока наслаждаемся уже такими редкими теплыми осенними деньками, и потихоньку начинаем готовится к череде новогодних праздников и ожиданию новогоднего чуда.
"Телеграф" предлагает читателям не грустить в этот день, а наоборот зарядиться позитивом самим, а также зарядить им и своих родных и близких. Для вас самые красивые и яркие открытки с 1 ноября:
Ранее "Телеграф" писал, какие государственные праздники украинцы будут отмечать в последний месяц осени.