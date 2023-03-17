Вітання з 55-річчям чоловікові: найкращі побажання на ювілей
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Підберіть найкращі слова, щоб привітати чоловіка з гарною датою – ювілеєм 55 років
У кожному віці є свої плюси та мінуси. У молодості є багато енергії та бажань, але мало вільного часу та коштів. У зрілому віці вже не всі можуть похвалитися енергійністю та міцним здоров’ям. Натомість з’являється багато вільного часу. Прекрасно, коли людина вміє насолоджуватись моментом тут і зараз, попри вік та інші фактори.
Вік 55 років – цікавий час. Багатьох чоловіків вже не пов’язують зобов’язання як догляд за дитиною, чи прагнення віддати всього себе роботі, але вже є достатньо ресурсів, щоб насолоджуватися життям. Тому варто красиво привітати чоловіка із 55-річчям.
Спеціально для своїх читачів "Телеграф" зібрав вітання з ювілеєм 55 років чоловікові у прозі та віршах. Крім того, у добірці є відеопривітання, які сподобаються навіть найвибагливішому імениннику.
Гарне привітання з 55-річчям чоловікові
Вітаю із 55-річчям. Нехай цей день і кожен день до кінця твого життя будуть наповнені радістю та вдячністю. Бажаю тобі фантастично відсвяткувати ювілей.
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З 55-річчям, дорогий. Відкривається новий розділ твого життя, і я бажаю, щоб воно було наповнене щастям. Ти заслуговуєш на все найкраще в житті. Нехай усі твої бажання здійсняться!
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З ювілеєм! Ти як хороший коньяк: з віком стаєш стриманішим, міцнішим і благороднішим. Бажаю тобі довгого і здорового життя, наповненого радістю, веселощами та любов’ю.
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Нехай у день 55-річчя здійсняться всі ваші давні мрії! Нехай цей день подарує все щастя, яке ви ще не відчували. З ювілеєм!
Вітання чоловікові з 55-річним ювілеєм
Привітання чоловікові з 55-річчям — вірш
П’ятдесят п’ять — яка чудова дата!
Дозвольте Вас сьогодні сердечно привітати!
Бажаємо натхнення, успіху, тепла,
Щоб молодість в душі багато років ще була.
Ми зичимо здоров’я міцного, як горіх,
Хай у оселі Вашій завжди лунає сміх.
Нехай всі рідні люблять і поважають Вас,
А всі Ваші знайомі — цінують повсякчас!
***
55 — поважний вік!
Життя триває, мов потік.
Бажаєм успіху тобі
І бути завжди на коні!
Щоб всі новини були гарні,
А твій достаток — позахмарний.
Хай усмішка з лиця не сходить
І все завжди в тебе виходить!
***
Вітаємо від душі
Вас з красивим Ювілеєм.
Вдалих та веселих днів,
Та спокійних Вам ночей!
Хай здоров’ячко, що є,
Вас ніколи не підводить.
Вдача, щастя та любов
Поруч з Вами завжди будуть!
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