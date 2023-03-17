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Вітання з 55-річчям чоловікові: найкращі побажання на ювілей

Автор
Наталя Граковська Наталя Граковська
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Душевні побажання для іменинника
Душевні побажання для іменинника. Фото freepik.com

Підберіть найкращі слова, щоб привітати чоловіка з гарною датою – ювілеєм 55 років

У кожному віці є свої плюси та мінуси. У молодості є багато енергії та бажань, але мало вільного часу та коштів. У зрілому віці вже не всі можуть похвалитися енергійністю та міцним здоров’ям. Натомість з’являється багато вільного часу. Прекрасно, коли людина вміє насолоджуватись моментом тут і зараз, попри вік та інші фактори.

Вік 55 років – цікавий час. Багатьох чоловіків вже не пов’язують зобов’язання як догляд за дитиною, чи прагнення віддати всього себе роботі, але вже є достатньо ресурсів, щоб насолоджуватися життям. Тому варто красиво привітати чоловіка із 55-річчям.

Спеціально для своїх читачів "Телеграф" зібрав вітання з ювілеєм 55 років чоловікові у прозі та віршах. Крім того, у добірці є відеопривітання, які сподобаються навіть найвибагливішому імениннику.

Гарне привітання з 55-річчям чоловікові

Вітаю із 55-річчям. Нехай цей день і кожен день до кінця твого життя будуть наповнені радістю та вдячністю. Бажаю тобі фантастично відсвяткувати ювілей.

***

З 55-річчям, дорогий. Відкривається новий розділ твого життя, і я бажаю, щоб воно було наповнене щастям. Ти заслуговуєш на все найкраще в житті. Нехай усі твої бажання здійсняться!

***

З ювілеєм! Ти як хороший коньяк: з віком стаєш стриманішим, міцнішим і благороднішим. Бажаю тобі довгого і здорового життя, наповненого радістю, веселощами та любов’ю.

***

Нехай у день 55-річчя здійсняться всі ваші давні мрії! Нехай цей день подарує все щастя, яке ви ще не відчували. З ювілеєм!

Вітання чоловікові з 55-річним ювілеєм

З 55-річчям чоловікові
З ювілеєм чоловікові 55
З 55-річним ювілеєм чоловікові

Привітання чоловікові з 55-річчям — вірш

П’ятдесят п’ять — яка чудова дата!

Дозвольте Вас сьогодні сердечно привітати!

Бажаємо натхнення, успіху, тепла,

Щоб молодість в душі багато років ще була.

Ми зичимо здоров’я міцного, як горіх,

Хай у оселі Вашій завжди лунає сміх.

Нехай всі рідні люблять і поважають Вас,

А всі Ваші знайомі — цінують повсякчас!

***

55 — поважний вік!

Життя триває, мов потік.

Бажаєм успіху тобі

І бути завжди на коні!

Щоб всі новини були гарні,

А твій достаток — позахмарний.

Хай усмішка з лиця не сходить

І все завжди в тебе виходить!

***

Вітаємо від душі

Вас з красивим Ювілеєм.

Вдалих та веселих днів,

Та спокійних Вам ночей!

Хай здоров’ячко, що є,

Вас ніколи не підводить.

Вдача, щастя та любов

Поруч з Вами завжди будуть!

Раніше "Телеграф" публікував стильні листівки, які можна надіслати чоловікові у день народження.

Теги:
#Поздоровлення #Побажання #З Днем народження #З ювілеєм