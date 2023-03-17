Поздравление с 55-летием мужчине: лучшие пожелания на юбилей

Подберите лучшие слова, чтобы поздравить мужчину с красивой датой — юбилеем 55 лет

В каждом возрасте есть свои плюсы и минусы. В молодости есть много энергии и желаний, но мало свободного времени и средств. В зрелом возрасте уже не все могут похвастаться энергичностью и крепким здоровьем. Зато появляется много свободного времени. Прекрасно, когда человек умеет наслаждаться моментом здесь и сейчас, несмотря на возраст и другие факторы.

Возраст 55 лет — интересное время. Многих мужчин уже не связывают обязательства как то уход за ребенком, или стремление отдать всего себя работе, но уже есть достаточно ресурсов, чтобы наслаждаться жизнью. Поэтому стоит красиво поздравить мужчину с 55-летием.

Специально для своих читателей "Телеграф" собрал поздравления с юбилеем 55 лет мужчине в прозе, стихах. Кроме того, в подборке есть видеопоздравления, которые понравятся даже самому привередливому имениннику.

Красивое поздравление с 55-летием мужчине

Поздравляю с 55-летием. Пусть этот день и каждый день до конца твоей жизни будут наполнены радостью и благодарностью. Желаю тебе фантастически отпраздновать юбилей.

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С 55-летием, дорогой. Открывается новая глава твоей жизни, и я желаю, чтобы она была наполнена счастьем. Ты заслуживаешь всего самого лучшего в жизни. Пусть все твои желания сбудутся!

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С юбилеем! Ты как хороший коньяк: с возрастом становишься сдержаннее, крепче и благороднее. Желаю тебе долгой и здоровой жизни, наполненной радостью, весельем и любовью.

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Пусть в день 55-летия исполнятся все ваши давние мечты! Пусть этот день подарит все счастье, которое вы еще не испытывали. С юбилеем!

Поздравление мужчине с 55-летним юбилеем — видео

С 55-летием мужчине

С юбилеем мужчине 55

С 55-летним юбилеем мужчине

Поздравление мужчине с 55-летием — стих

Что желают в 55?

Чтобы жизнь была на "5":

Только радостные дни,

Море счастья и любви.

Беззаботности, удачи

И веселья, не иначе.

В доме будет пусть уют.

И пускай всегда в нём ждут.

Все родные пусть встречают

И улыбкой озаряют.

Силу, мужество ценя,

Пусть очаг хранит жена.

Новой жизни пусть заря

Освещает пусть всегда

Лишь хорошие моменты,

Словно жизнь из киноленты.

***

Сегодня праздник — юбилей

Прекрасного мужчины!

Ты с каждым годом всё бодрей,

На это есть причины.

Построил дом, взрастил детей,

И дуб твой подрастает.

В гостях всегда полно друзей,

И быт твой процветает.

Пусть будет так же всё прекрасно,

Живи под яркою звездой.

Внучата пусть приносят счастье

И будут рядышком с тобой.

А в этой жизни-суете

Хотим мы пожелать,

Чтоб был всегда ты на коне,

Не только в 55!

***

Две "пятерки". Ты отличник!

Поздравлять тебя логично.

Ты во всём преуспеваешь:

И работать успеваешь,

И с семьею отдыхать.

Молодец! И так держать!

Я желаю в юбилей,

Чтобы в жизни твоей всей

Места не было для лени,

Не встречались бы "олени",

К счастью путь ровнее был,

Чтоб ты просто круто жил!

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