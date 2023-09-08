З Різдвом Пресвятої Богородиці! Душевні листівки з найкращими побажаннями для близьких та друзів

Інша назва свята – Друга Пречиста

У зв’язку з переходом ПЦУ на новоюліанський календар, деякі церковні свята у вересні перенесені на інші дати. Так, у 2023 році одне із циклу двонадесятих свят, Різдво Пресвятої Богородиці, відзначається у п’ятницю, 8 вересня.

Друга Пречиста (ще одна назва свята) присвячена важливій події, описаній у релігійних текстах, появі на світ Діви Марії, матері Ісуса Христа, великої праведниці та покровительки вірян. В Україні та інших країнах збудовано багато храмів, пов’язаних із Богородицею.

У святковий день у храмах відбуваються урочисті служби. Християни східного обряду на Різдво Пресвятої Богородиці звертаються до Діви Марії та моляться біля її ікони.

"Телеграф" публікує яскраві листівки з Різдвом Пресвятої Богородиці, що відзначається 8 вересня 2023 року. Ви можете завантажити картинку на свій гаджет, відправити близьким у месенджерах або розмістити на сторінках у соціальних мережах. Не забудьте побажати рідним та друзям здоров’я, мирного неба й божої благодаті!

Красиві картинки з Різдвом Пресвятої Богородиці

Вітання на Різдво Пресвятої Богородиці 2023

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у вересні святкують багато дат, які не пов’язані з церквою. Як і Друга Пречиста, 8 вересня, відзначають День міжнародної грамотності. Свято існує з 1965 року, коли було ухвалено рішенням ООН.