Іменини 8 вересня: кого треба привітати з Днем ангела у п’ятницю

У кожного, мабуть, знайдеться бодай один знайомий іменинник

У п’ятницю, 8 вересня, 2023 року відзначають Міжнародний день грамотності, Міжнародний день солідарності журналістів, Міжнародний день фізіотерапії, День вибачень, День серіалу "Зоряний шлях".

Крім того, цього дня відзначається Стрітення Володимирської ікони Божої матері та День пам’яті святих мучеників Наталії та Адріана. А носії одразу дев’яти імен святкують свій День янгола.

Жіночі іменини 8 вересня

Марія, — це ім’я походить від давньоєврейського Мар’ям або Маріам, що означає по різних перекладах "гірка", "сумна", "улюблена", "бажана". 8 вересня церквою вшановується свята Марія Дівєєвська (Федіна).

Наталя, — латинське ім’я, яке згідно з різними перекладами можна означати "рідна", "різдвяна", "народжена на Різдво". 8 вересня вшановується свята мучениця Наталія Нікомідійська, і це головні іменини Наталії в році.

Чоловічі іменини 8 вересня

Адріан, — це ім’я латинського походження, яке за однією версією означає "адріатичний", а за іншою, — "житель міста Адрія". 8 вересня шанується одразу кілька святих із цим ім’ям: мученик Адріан, преподобний Адріан Углицький, преподобномученик Адріан Ондрусовський, мученик Адріан Нікомідійський.

Віктор, — латинське ім’я, яке означає "переможець".

Георгій, — грецьке ім’я, що означає "землероб".

Дмитро, — давньогрецьке ім’я, що означає "посвячений богині землі та родючості Деметрі".

Єгор, — спочатку це було народною формою імені "Георгій", проте згодом стало самостійним ім’ям.

Петро — це давньогрецьке ім’я, яке означає дослівно "скеля", "камінь".

Роман, — за різними версіями, це ім’я може перекладатися як "римський", "з Риму", "сильний", "міцний".

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