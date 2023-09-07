Именины 8 сентября: кого нужно поздравить с Днем ангела в пятницу
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У каждого, пожалуй, найдется хоть один знакомый именинник
В пятницу, 8 сентября, в 2023 году отмечают Международный день грамотности, Международный день солидарности журналистов, Международный день физиотерапии, День извинений, День сериала "Звездный путь".
Кроме того, в этот день отмечается Сретение Владимирской иконы Божией матери и День памяти святых мучеников Натальи и Адриана. А носители сразу девяти имен празднуют свой День ангела.
Женские именины 8 сентября
Мария, — это имя происходит от древнееврейского Марьям или Мариам, что значит по разным переводам "горькая", "печальная", "любимая", "желанная". 8 сентября церковью чтится святая Мария Дивеевская (Федина).
Наталья, — латинское имя, которое согласно разным переводам можно значит "родная", "рождественская", "рожденная в Рождество". 8 сентября почитается святая мученица Наталия Никомидийская, и это главные именины Натальи в году.
Мужские именины 8 сентября
Адриан, — это имя латинского происхождения, которое по одной версии значит "адриатический", а по другой, — "житель города Адрия". 8 сентября почитается сразу несколько святых с этим именем: мученик Адриан, преподобный Адриан Угличский, преподобномученик Адриан Ондрусовский, мученик Адриан Никомидийский.
Виктор, — латинское имя, которое значит "победитель".
Георгий, — греческое имя, что значит "земледелец".
Дмитрий, — древнегреческое имя, что значит "посвященный богине земли и плодородия Деметре".
Егор, — изначально это было народной формой имени "Георгий", однако со временем стало самостоятельным именем.
Петр, — это древнегреческое имя, которое значит дословно "скала", "камень".
Роман, — по разным версиям, это имя может переводиться как "римский", "из Рима", "сильный", "крепкий".
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