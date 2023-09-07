Именины 8 сентября: кого нужно поздравить с Днем ангела в пятницу

У каждого, пожалуй, найдется хоть один знакомый именинник

В пятницу, 8 сентября, в 2023 году отмечают Международный день грамотности, Международный день солидарности журналистов, Международный день физиотерапии, День извинений, День сериала "Звездный путь".

Кроме того, в этот день отмечается Сретение Владимирской иконы Божией матери и День памяти святых мучеников Натальи и Адриана. А носители сразу девяти имен празднуют свой День ангела.

Женские именины 8 сентября

Мария, — это имя происходит от древнееврейского Марьям или Мариам, что значит по разным переводам "горькая", "печальная", "любимая", "желанная". 8 сентября церковью чтится святая Мария Дивеевская (Федина).

Наталья, — латинское имя, которое согласно разным переводам можно значит "родная", "рождественская", "рожденная в Рождество". 8 сентября почитается святая мученица Наталия Никомидийская, и это главные именины Натальи в году.

Мужские именины 8 сентября

Адриан, — это имя латинского происхождения, которое по одной версии значит "адриатический", а по другой, — "житель города Адрия". 8 сентября почитается сразу несколько святых с этим именем: мученик Адриан, преподобный Адриан Угличский, преподобномученик Адриан Ондрусовский, мученик Адриан Никомидийский.

Виктор, — латинское имя, которое значит "победитель".

Георгий, — греческое имя, что значит "земледелец".

Дмитрий, — древнегреческое имя, что значит "посвященный богине земли и плодородия Деметре".

Егор, — изначально это было народной формой имени "Георгий", однако со временем стало самостоятельным именем.

Петр, — это древнегреческое имя, которое значит дословно "скала", "камень".

Роман, — по разным версиям, это имя может переводиться как "римский", "из Рима", "сильный", "крепкий".

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