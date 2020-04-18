Привітання з Великоднем 2020: найкращі картинки та побажання

Великодні вітання з Пасхою потішать ваших друзів та рідних! Привітайте їх зі світлим святом Воскресіння Христового, яке в 2020 році християни західного обряду відзначають 12 квітня, а віряни східного обряду – 19 квітня.Нехай красиві привітання на українській мові звеселять ваше серце у Великдень!

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З Воскресінням Христовим щиро вас вітаю!Жити в радості й любові від душі бажаю!Запашною нехай буде Великодня ПаскаІ до віку буде з вами світла Божа ласка!Хай Божа матір Вас охороняє,А Дух Святий здоров'я посилає.Господь дарує Ангела з небес!– Христос Воскрес!– Воістину воскрес! Писанок веселий візерунок,Кошик шинки, хрону, ковбаси,Воскресіння Божого дарунок,Посвятивши з церкви принеси.І збери усю свою родину,Паски кожному по скибочці роздай,Помолись за неньку Україну,За батьків, дітей і за наш край.

"Христос воскрес!" – десь пролунало,І на душі святково стало.Ось кошики із рушникамиНесуть до церкви із пасками.

Святково свічки засвітились,І всі частунки освятились."Христос воскрес" – лунають дзвони.Хай зникнуть всякі перепони!

Хай у душі панує свято,Хай успіхів буде багато!Хай завжди і у всім щастить.І хай вас Бог благословить!