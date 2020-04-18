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Субота, 18.04.2020
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Привітання з Великоднем 2020: найкращі картинки та побажання
Привітання з Великоднем 2020: найкращі картинки та побажання

Привітання з Великоднем 2020: найкращі картинки та побажання

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Привітання з Великоднем 2020: найкращі картинки та побажання
01:58 Сьогодні Телеграф

Гарні привітання з Великоднем 2020 українською мовою – у нашій добірці!

  • 1

    Великодні вітання з Пасхою потішать ваших друзів та рідних! Привітайте їх зі світлим святом Воскресіння Христового, яке в 2020 році християни західного обряду відзначають 12 квітня, а віряни східного обряду – 19 квітня.Нехай красиві привітання на українській мові звеселять ваше серце у Великдень!

    Привітання з Великоднем 2020 у віршах

  • 2

    З Воскресінням Христовим щиро вас вітаю!Жити в радості й любові від душі бажаю!Запашною нехай буде Великодня ПаскаІ до віку буде з вами світла Божа ласка!Хай Божа матір Вас охороняє,А Дух Святий здоров'я посилає.Господь дарує Ангела з небес!– Христос Воскрес!– Воістину воскрес!Писанок веселий візерунок,Кошик шинки, хрону, ковбаси,Воскресіння Божого дарунок,Посвятивши з церкви принеси.І збери усю свою родину,Паски кожному по скибочці роздай,Помолись за неньку Україну,За батьків, дітей і за наш край.

    "Христос воскрес!" – десь пролунало,І на душі святково стало.Ось кошики із рушникамиНесуть до церкви із пасками.

    Святково свічки засвітились,І всі частунки освятились."Христос воскрес" – лунають дзвони.Хай зникнуть всякі перепони!

    Хай у душі панує свято,Хай успіхів буде багато!Хай завжди і у всім щастить.І хай вас Бог благословить!

  • 3

    Звістка радісна лунає!Світ Ісуса величаєВеликоднім дзвоном, співом,Чистим серцем – повним віри,Ясних, добрих сподівань!Великодніх вам світань!

  • 4

    В житті нехай все буде, що потрібно,Без чого не складається життя:Любов, здоров'я, щастя, дружбаТа вічно юна нестаріюча душа.

    Щоб гріло сонечко ласкаве,Щоб Бог усіх оберігавІ ангел ваш охоронительЗ плеча ніколи не злітав.

    Нехай пасхальна радістьНе залишає вас у всі дні вашого життя!

  • 5

    Великодні дні настали –Люди чисті серцем стали.Радості, тепла, любовіХай прибуде в вашім домі!

    Добро, мов сонце, землю обіймає.Гімн перемоги лине із небес:Радійте днесь! Хай серце вірить й знає –Христос Воскрес! Воістину Воскрес!

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Картинки, Великдень, Привітання, Поздоровлення, Побажання.
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