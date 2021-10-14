Як зварити справжній козацький куліш: головний секрет приготування

Ця каша виходить дуже смачною, а головне ситною.

Куліш — це легендарна козацька страва з пшона, м’яса і овочів, яка за своєю значимістю для української кухні поступається хіба що борщу. І якщо рецептами борщу ми вже ділилися з вами неодноразово, то на цей раз з нагоди Дня українського козацтва розповімо, як приготувати куліш.

Отже. головний секрет приготування кулешу полягає в правильно підібраній крупі. Для кулешу найкраще підійде жовте пшоно. Чим яскравіший і жовтіший колір крупи, тим смачнішою і розсипчастішою буде каша. А ось зі світлого зерна вона вийде більш вʼязкою.

Як приготувати козацький куліш

Інгредієнти:

Пшоно — 200 грам

Сало — 250 грам (50 г — для затирки)

Копчена грудинка — 200 грам

Ріпчасту цибулю — 1 штука

Морква — 1 штука

Картопля — 4 штуки

Вода — 1,5 літри

Кріп — 1/2 пучка

Петрушка — 1/2 пучка

Часник — 3 зубчики

Сіль — 2 ст. ложки (1,5 ч.л. — для затирки)

Читайте також: Категорія Рецепти Рецепти найсмачніших святкових страв на Покров Пресвятої Богородиці Також господині пекли булочки з м’ясом, варили узвар, робили холодець і готували суп з грибів.

Спосіб приготування:

На дно казанка викладіть нарізане кубиками сало і копчену грудинку. Смажте до рум’яного кольору. Лук наріжте великими шматочками і покладіть до сала. Смажте до м’якості під закритою кришкою. Додайте натерту на крупній тертці моркву, перемішайте і тушкуйте близько хвилини. Пшоно промийте, додайте в казанок і добре перемішайте. Потім додайте картоплю і тушкуйте 1 хвилину. Додайте воду і сіль за смаком. Варіть куліш приблизно 15 хвилин до готовності картоплі. Потім приготуйте затирку: в ступці розітріть сало, часник і сіль. Додайте затирку і зелень в куліш. Добре все перемішайте і приберіть з вогню. Накрийте кришкою і дайте 5-10 хвилин, щоб куліш настоявся.

Раніше "Телеграф" публікував рецепт пісного борщу за секретним рецептом з Полісся.