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Як зварити справжній козацький куліш: головний секрет приготування

Автор
Ольга Броскова
Дата публікації
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Козацький куліш готується з пшона Новина оновлена 14 жовтня 2021, 12:30
Козацький куліш готується з пшона

Ця каша виходить дуже смачною, а головне ситною.

Куліш — це легендарна козацька страва з пшона, м’яса і овочів, яка за своєю значимістю для української кухні поступається хіба що борщу. І якщо рецептами борщу ми вже ділилися з вами неодноразово, то на цей раз з нагоди Дня українського козацтва розповімо, як приготувати куліш.

Отже. головний секрет приготування кулешу полягає в правильно підібраній крупі. Для кулешу найкраще підійде жовте пшоно. Чим яскравіший і жовтіший колір крупи, тим смачнішою і розсипчастішою буде каша. А ось зі світлого зерна вона вийде більш вʼязкою.

Як приготувати козацький куліш

Інгредієнти:

  • Пшоно — 200 грам
  • Сало — 250 грам (50 г — для затирки)
  • Копчена грудинка — 200 грам
  • Ріпчасту цибулю — 1 штука
  • Морква — 1 штука
  • Картопля — 4 штуки
  • Вода — 1,5 літри
  • Кріп — 1/2 пучка
  • Петрушка — 1/2 пучка
  • Часник — 3 зубчики
  • Сіль — 2 ст. ложки (1,5 ч.л. — для затирки)

Спосіб приготування:

  1. На дно казанка викладіть нарізане кубиками сало і копчену грудинку. Смажте до рум’яного кольору.
  2. Лук наріжте великими шматочками і покладіть до сала. Смажте до м’якості під закритою кришкою.
  3. Додайте натерту на крупній тертці моркву, перемішайте і тушкуйте близько хвилини.
  4. Пшоно промийте, додайте в казанок і добре перемішайте. Потім додайте картоплю і тушкуйте 1 хвилину.
  5. Додайте воду і сіль за смаком.
  6. Варіть куліш приблизно 15 хвилин до готовності картоплі.
  7. Потім приготуйте затирку: в ступці розітріть сало, часник і сіль.
  8. Додайте затирку і зелень в куліш. Добре все перемішайте і приберіть з вогню. Накрийте кришкою і дайте 5-10 хвилин, щоб куліш настоявся.

Раніше "Телеграф" публікував рецепт пісного борщу за секретним рецептом з Полісся.

Теги:
#Каша #Куліш #День козацтва
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