Як зварити справжній козацький куліш: головний секрет приготування
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Ця каша виходить дуже смачною, а головне ситною.
Куліш — це легендарна козацька страва з пшона, м’яса і овочів, яка за своєю значимістю для української кухні поступається хіба що борщу. І якщо рецептами борщу ми вже ділилися з вами неодноразово, то на цей раз з нагоди Дня українського козацтва розповімо, як приготувати куліш.
Отже. головний секрет приготування кулешу полягає в правильно підібраній крупі. Для кулешу найкраще підійде жовте пшоно. Чим яскравіший і жовтіший колір крупи, тим смачнішою і розсипчастішою буде каша. А ось зі світлого зерна вона вийде більш вʼязкою.
Як приготувати козацький куліш
Інгредієнти:
- Пшоно — 200 грам
- Сало — 250 грам (50 г — для затирки)
- Копчена грудинка — 200 грам
- Ріпчасту цибулю — 1 штука
- Морква — 1 штука
- Картопля — 4 штуки
- Вода — 1,5 літри
- Кріп — 1/2 пучка
- Петрушка — 1/2 пучка
- Часник — 3 зубчики
- Сіль — 2 ст. ложки (1,5 ч.л. — для затирки)
Спосіб приготування:
- На дно казанка викладіть нарізане кубиками сало і копчену грудинку. Смажте до рум’яного кольору.
- Лук наріжте великими шматочками і покладіть до сала. Смажте до м’якості під закритою кришкою.
- Додайте натерту на крупній тертці моркву, перемішайте і тушкуйте близько хвилини.
- Пшоно промийте, додайте в казанок і добре перемішайте. Потім додайте картоплю і тушкуйте 1 хвилину.
- Додайте воду і сіль за смаком.
- Варіть куліш приблизно 15 хвилин до готовності картоплі.
- Потім приготуйте затирку: в ступці розітріть сало, часник і сіль.
- Додайте затирку і зелень в куліш. Добре все перемішайте і приберіть з вогню. Накрийте кришкою і дайте 5-10 хвилин, щоб куліш настоявся.
Раніше "Телеграф" публікував рецепт пісного борщу за секретним рецептом з Полісся.