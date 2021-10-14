Как сварить настоящий казацкий кулеш: главный секрет приготовления
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Эта каша получается очень вкусной, а главное сытной.
Кулеш — это легендарное казацкое блюдо из пшена, мяса и овощей, которое по своей значимости для украинской кухни уступает разве что борщу. И если рецептами борща мы уже делились с вами неоднократно, то на этот раз по случаю Дня украинского казачества расскажем, как приготовить кулеш.
Итак. главный секрет приготовления кулеша заключается в правильно подобранной крупе. Для кулеша лучше всего подойдет желтое пшено. Чем ярче и желтее цвет крупы, тем вкуснее и рассыпчатее будет каша. А вот из светлого зерна она получится более вязкой.
Как приготовить казацкий кулеш
Ингредиенты:
- Пшено — 200 Грамм
- Сало — 250 Грамм (50 г — для затирки)
- Копченая грудинка — 200 Грамм
- Репчатый лук — 1 Штука
- Морковь — 1 Штука
- Картофель — 4 Штуки
- Вода — 1,5 Литра
- Укроп — 1/2 Пучка
- Петрушка — 1/2 Пучка
- Чеснок — 3 Зубчика
- Соль — 2 Ст. ложки (1,5 ч.л. — для затирки)
Способ приготовления:
- На дно котелка выложите нарезанное кубиками сало и копченую грудинку. Жарьте до румяного цвета.
- Лук нарежьте крупными кусочками и положите к салу. Жарьте до мягкости под закрытой крышкой.
- Добавьте натертую на крупной терке морковь, перемешайте и тушите около минуты.
- Пшено промойте, добавьте в котелок и хорошо перемешайте. Затем добавьте картофель и тушите 1 минуту.
- Добавьте воду и соль по вкусу.
- Варите кулеш примерно 15 минут до готовности картошки.
- Затем приготовьте затирку: в ступке разотрите сало, чеснок и соль.
- Добавьте затирку и зелень в кулеш. Хорошо все перемешайте и уберите с огня. Накройте крышкой и дайте 5-10 минут, чтобы кулеш настоялся.
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