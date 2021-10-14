Укр

Как сварить настоящий казацкий кулеш: главный секрет приготовления

Автор
Ольга Броскова
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Казацкий кулеш готовится из пшена
Казацкий кулеш готовится из пшена

Эта каша получается очень вкусной, а главное сытной.

Кулеш — это легендарное казацкое блюдо из пшена, мяса и овощей, которое по своей значимости для украинской кухни уступает разве что борщу. И если рецептами борща мы уже делились с вами неоднократно, то на этот раз по случаю Дня украинского казачества расскажем, как приготовить кулеш.

Итак. главный секрет приготовления кулеша заключается в правильно подобранной крупе. Для кулеша лучше всего подойдет желтое пшено. Чем ярче и желтее цвет крупы, тем вкуснее и рассыпчатее будет каша. А вот из светлого зерна она получится более вязкой.

Как приготовить казацкий кулеш

Ингредиенты:

  • Пшено — 200 Грамм
  • Сало — 250 Грамм (50 г — для затирки)
  • Копченая грудинка — 200 Грамм
  • Репчатый лук — 1 Штука
  • Морковь — 1 Штука
  • Картофель — 4 Штуки
  • Вода — 1,5 Литра
  • Укроп — 1/2 Пучка
  • Петрушка — 1/2 Пучка
  • Чеснок — 3 Зубчика
  • Соль — 2 Ст. ложки (1,5 ч.л. — для затирки)

Способ приготовления:

  1. На дно котелка выложите нарезанное кубиками сало и копченую грудинку. Жарьте до румяного цвета.
  2. Лук нарежьте крупными кусочками и положите к салу. Жарьте до мягкости под закрытой крышкой.
  3. Добавьте натертую на крупной терке морковь, перемешайте и тушите около минуты.
  4. Пшено промойте, добавьте в котелок и хорошо перемешайте. Затем добавьте картофель и тушите 1 минуту.
  5. Добавьте воду и соль по вкусу.
  6. Варите кулеш примерно 15 минут до готовности картошки.
  7. Затем приготовьте затирку: в ступке разотрите сало, чеснок и соль.
  8. Добавьте затирку и зелень в кулеш. Хорошо все перемешайте и уберите с огня. Накройте крышкой и дайте 5-10 минут, чтобы кулеш настоялся.

Ранее "Телеграф" публиковал рецепт постного борща по секретному рецепту из Полесья.

Теги:
#Каша #Кулиш #День казачества
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