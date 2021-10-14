Как сварить настоящий казацкий кулеш: главный секрет приготовления

Эта каша получается очень вкусной, а главное сытной.

Кулеш — это легендарное казацкое блюдо из пшена, мяса и овощей, которое по своей значимости для украинской кухни уступает разве что борщу. И если рецептами борща мы уже делились с вами неоднократно, то на этот раз по случаю Дня украинского казачества расскажем, как приготовить кулеш.

Итак. главный секрет приготовления кулеша заключается в правильно подобранной крупе. Для кулеша лучше всего подойдет желтое пшено. Чем ярче и желтее цвет крупы, тем вкуснее и рассыпчатее будет каша. А вот из светлого зерна она получится более вязкой.

Как приготовить казацкий кулеш

Ингредиенты:

Пшено — 200 Грамм

Сало — 250 Грамм (50 г — для затирки)

Копченая грудинка — 200 Грамм

Репчатый лук — 1 Штука

Морковь — 1 Штука

Картофель — 4 Штуки

Вода — 1,5 Литра

Укроп — 1/2 Пучка

Петрушка — 1/2 Пучка

Чеснок — 3 Зубчика

Соль — 2 Ст. ложки (1,5 ч.л. — для затирки)

Читайте также: Категория Рецепты Рецепты самых вкусных праздничных блюд на Покров Пресвятой Богородицы Также хозяйки пекли булочки с мясом, варили узвар, делали холодец и готовили суп из грибов.

Способ приготовления:

На дно котелка выложите нарезанное кубиками сало и копченую грудинку. Жарьте до румяного цвета. Лук нарежьте крупными кусочками и положите к салу. Жарьте до мягкости под закрытой крышкой. Добавьте натертую на крупной терке морковь, перемешайте и тушите около минуты. Пшено промойте, добавьте в котелок и хорошо перемешайте. Затем добавьте картофель и тушите 1 минуту. Добавьте воду и соль по вкусу. Варите кулеш примерно 15 минут до готовности картошки. Затем приготовьте затирку: в ступке разотрите сало, чеснок и соль. Добавьте затирку и зелень в кулеш. Хорошо все перемешайте и уберите с огня. Накройте крышкой и дайте 5-10 минут, чтобы кулеш настоялся.

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