Смачні булочки лише за 30 хвилин: як швидко приготувати традиційну англійську випічку (відео)
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Рецепт солодких "Скони" з волоськими горіхами, цукатами та сухофруктами
Ранок будь-якого дня можна розпочати зі смачної випічки. Порадувати свою сім’ю можна не лише апетитними кексами та чаєм, а й солодкими булочками. Рецептом такої випічки поділилася відомий український кондитер та кулінарний блогер Ліза Глінська.
Про те, як приготувати традиційні британські булочки під назвою "Скони", кулінар розповіла у новому відео на своєму YouTube-каналі. Готується така смакота всього 30 хвилин.
Англійські булочки "Скони" з волоськими горіхами та сухофруктами
Інгредієнти:
- 100 г вершкового масла (холодного) (1/2 пачки)
- 360 г борошна (18 ст. л. без гірки)
- 8 г розпушувача (2 повні без гірки + 2/3 ч. л.)
- 2 г солі (1/3 ч. л.)
- 50 г цукру (2,5 ст. л.)
- 100 г яйця (2 шт.)
- 80 мл молока (5 ст. л.)
- цедра 1 лимона
- 50 г волоських горіхів (5-7 шт.)
- 150 г міксу з цукатів та сухофруктів
Для глазурування:
- 25 г вершкового масла (1,5 ст. л.)
- 40 г меду (4 ч. л.)
Як приготувати солодкі булочки "Скони"
- Змішуємо в мисці сухі інгредієнти: борошно, сіль, розпушувач та цукор.
- Натираємо в сухі інгредієнти цедру лимона та перемішуємо.
- Додаємо кубики холодного вершкового масла і мнемо їх до стану крихти.
- Змішуємо яйця із молоком.
- Відправляємо в крихту горіхи, мікс цукатів та сухофруктів. Потім вливаємо яйця з молоком і місимо тісто.
- Збираємо тісто в грудку і ділимо його на дві рівні частини. Кожну частину розкочуємо в коло, завтовшки — 1,5-2 см.
- Розрізаємо тісто на вісім рівних частин. Повинні вийти трикутники.
- Викладаємо їх на пергамент і відправляємо випікатися у розігріту до 180 градусів духовку на 15-18 хвилин.
- Готуємо глазурування. Змішуємо вершкове масло з медом.
- Дістаємо булочки з духовки, покриваємо глазуруванням і знову відправляємо випікатися в духовку до 180 градусів ще на 5 хвилин.
Охололі булочки можна подавати зі збитими вершками та конфітюром. Смачного!
Приготування смачного домашнього десерту стане відмінним способом проведення дозвілля для сім’ї. Наприклад, дуже простим є рецепт повітряного тірамісу. Або спробувати спекти найсмачніший кекс із вимоченими в алкоголі сухофруктами. Також радимо спробувати рецепт тістечка "Мурашник", яке готується за кілька хвилин.
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