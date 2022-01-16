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Смачні булочки лише за 30 хвилин: як швидко приготувати традиційну англійську випічку (відео)

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
Дата публікації
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Автор
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Від такої смакоти всі будуть у захваті Новина оновлена 16 січня 2022, 09:16
Від такої смакоти всі будуть у захваті

Рецепт солодких "Скони" з волоськими горіхами, цукатами та сухофруктами

Ранок будь-якого дня можна розпочати зі смачної випічки. Порадувати свою сім’ю можна не лише апетитними кексами та чаєм, а й солодкими булочками. Рецептом такої випічки поділилася відомий український кондитер та кулінарний блогер Ліза Глінська.

Про те, як приготувати традиційні британські булочки під назвою "Скони", кулінар розповіла у новому відео на своєму YouTube-каналі. Готується така смакота всього 30 хвилин.

Англійські булочки "Скони" з волоськими горіхами та сухофруктами

Інгредієнти:

  • 100 г вершкового масла (холодного) (1/2 пачки)
  • 360 г борошна (18 ст. л. без гірки)
  • 8 г розпушувача (2 повні без гірки + 2/3 ч. л.)
  • 2 г солі (1/3 ч. л.)
  • 50 г цукру (2,5 ст. л.)
  • 100 г яйця (2 шт.)
  • 80 мл молока (5 ст. л.)
  • цедра 1 лимона
  • 50 г волоських горіхів (5-7 шт.)
  • 150 г міксу з цукатів та сухофруктів

Для глазурування:

  • 25 г вершкового масла (1,5 ст. л.)
  • 40 г меду (4 ч. л.)

Як приготувати солодкі булочки "Скони"

  1. Змішуємо в мисці сухі інгредієнти: борошно, сіль, розпушувач та цукор.
  2. Натираємо в сухі інгредієнти цедру лимона та перемішуємо.
  3. Додаємо кубики холодного вершкового масла і мнемо їх до стану крихти.
  4. Змішуємо яйця із молоком.
  5. Відправляємо в крихту горіхи, мікс цукатів та сухофруктів. Потім вливаємо яйця з молоком і місимо тісто.
  6. Збираємо тісто в грудку і ділимо його на дві рівні частини. Кожну частину розкочуємо в коло, завтовшки — 1,5-2 см.
  7. Розрізаємо тісто на вісім рівних частин. Повинні вийти трикутники.
  8. Викладаємо їх на пергамент і відправляємо випікатися у розігріту до 180 градусів духовку на 15-18 хвилин.
  9. Готуємо глазурування. Змішуємо вершкове масло з медом.
  10. Дістаємо булочки з духовки, покриваємо глазуруванням і знову відправляємо випікатися в духовку до 180 градусів ще на 5 хвилин.

Охололі булочки можна подавати зі збитими вершками та конфітюром. Смачного!

Приготування смачного домашнього десерту стане відмінним способом проведення дозвілля для сім’ї. Наприклад, дуже простим є рецепт повітряного тірамісу. Або спробувати спекти найсмачніший кекс із вимоченими в алкоголі сухофруктами. Також радимо спробувати рецепт тістечка "Мурашник", яке готується за кілька хвилин.

Теги:
#Рецепти #Булочки #Випічка #Ліза Глинська
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