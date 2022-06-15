Мариновані огірки за 10 хвилин: простий експрес-рецепт
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Огірки можна замаринувати за 10 хвилин.
Здебільшого, мариновані овочі — це одразу асоціація із закатками. А так, як це досить довгий і складний процес, багато хто відмовляється від можливості поласувати солоними овочами. Особливо популярними серед солінь є огірки.
Щоб ви не поралися годинами з маринадами та банками, "Телеграф" розповідає про максимально швидкий рецепт маринованих огірків, які готуються всього за 10 хвилин. Як приготувати хрустку страву експрес способом, пише belnovosti.
Мариновані огірки за 10 хвилин: рецепт
Інгредієнти:
- огірки середніх розмірів – 3 прим.;
- яблучний оцет – 4 ст. л.;
- вода – 8 ст. л.;
- цукор – 3 ч. л.;
- куркума – 1 ст. л. без гірки;
- дрібка солі.
Для заправки:
- невелика головка цибулі;
- олія – 1 ст. л.;
- зелень (кріп, петрушка).
Спосіб приготування:
- У миску налийте воду та яблучний оцет і добре перемішайте. Додайте цукор, сіль, куркуму і знову ретельно перемішайте.
- Наріжте огірки кружальцями чи шматочками як паличок і покладіть їх у маринад. Добре все перемішайте, щоб кожен шматочок був вимащений маринадом.
- Поставте замочені в маринаді огірки в мікрохвильову піч і 6 хвилин грійте на потужності 800 ватів.
- Після охолодіть блюдо, заправте олією, нарізаною кільцями цибулею і зеленню.
Раніше повідомлялося, як смачно і не нудно маринувати огірки: ми їх маринували і в кетчупі чілі, і засолювали огірки в пакеті. Також раніше Євген Клопотенко розповів, як можна обійтися взагалі без солі під час консервації овочів.