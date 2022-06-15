Маринованные огурцы за 10 минут: простой экспресс-рецепт

Огурцы можно замариновать за 10 минут.

В основном, маринованные овощи — это сразу ассоциация с закатками. А так, ка это достаточно долгий и сложный процесс, многие отказываются от возможности полакомиться солеными овощами. Особенно популярными среди солений являются огурцы.

Чтобы вы не возились часами с маринадами и банками, "Телеграф" рассказывает о максимально быстром рецепте маринованных огурцов, которые готовятся всего за 10 минут. Как приготовить хрустящее блюдо экспресс способом, пишет belnovosti.

Маринованные огурцы за 10 минут: рецепт

Ингредиенты:

огурцы средних размеров – 3 шт.;

яблочный уксус – 4 ст. л.;

вода – 8 ст. л.;

сахар – 3 ч. л.;

куркума – 1 ст. л. без горки;

щепотка соли.

Для заправки:

небольшая головка репчатого лука;

растительное масло – 1 ст. л.;

зелень (укроп, петрушка).

Способ приготовления:

В миску налейте воду и яблочный уксус и хорошо перемешайте. Добавьте сахар, соль, куркуму и снова все тщательно перемешайте. Нарежьте огурцы кружочками или кусочками в виде палочек и положите их в маринад. Хорошенько все перемешайте, чтобы каждый кусочек был измазан маринадом. Поставьте замоченные в маринаде огурцы в микроволновку и 6 минут грейте на мощности 800 ватт. После охладите блюдо, заправьте растительным маслом, нарезанным кольцами луком и зеленью.

Ранее сообщалось, как вкусно и не скучно мариновать огурцы: мы их мариновали и в кетчупе чили, и засаливали огурцы в пакете. Также ранее Евгений Клопотенко рассказал, как можно обойтись вообще без соли при консервации овощей.