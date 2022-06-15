Маринованные огурцы за 10 минут: простой экспресс-рецепт
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Огурцы можно замариновать за 10 минут.
В основном, маринованные овощи — это сразу ассоциация с закатками. А так, ка это достаточно долгий и сложный процесс, многие отказываются от возможности полакомиться солеными овощами. Особенно популярными среди солений являются огурцы.
Чтобы вы не возились часами с маринадами и банками, "Телеграф" рассказывает о максимально быстром рецепте маринованных огурцов, которые готовятся всего за 10 минут. Как приготовить хрустящее блюдо экспресс способом, пишет belnovosti.
Маринованные огурцы за 10 минут: рецепт
Ингредиенты:
- огурцы средних размеров – 3 шт.;
- яблочный уксус – 4 ст. л.;
- вода – 8 ст. л.;
- сахар – 3 ч. л.;
- куркума – 1 ст. л. без горки;
- щепотка соли.
Для заправки:
- небольшая головка репчатого лука;
- растительное масло – 1 ст. л.;
- зелень (укроп, петрушка).
Способ приготовления:
- В миску налейте воду и яблочный уксус и хорошо перемешайте. Добавьте сахар, соль, куркуму и снова все тщательно перемешайте.
- Нарежьте огурцы кружочками или кусочками в виде палочек и положите их в маринад. Хорошенько все перемешайте, чтобы каждый кусочек был измазан маринадом.
- Поставьте замоченные в маринаде огурцы в микроволновку и 6 минут грейте на мощности 800 ватт.
- После охладите блюдо, заправьте растительным маслом, нарезанным кольцами луком и зеленью.
Ранее сообщалось, как вкусно и не скучно мариновать огурцы: мы их мариновали и в кетчупе чили, и засаливали огурцы в пакете. Также ранее Евгений Клопотенко рассказал, как можно обойтись вообще без соли при консервации овощей.