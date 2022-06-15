Укр

Маринованные огурцы за 10 минут: простой экспресс-рецепт

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
Читати українською
Автор
90
Маринованные огурцы - отличное дополнение к любому блюду Новость обновлена 15 июня 2022, 08:42
Маринованные огурцы - отличное дополнение к любому блюду

Огурцы можно замариновать за 10 минут.

В основном, маринованные овощи — это сразу ассоциация с закатками. А так, ка это достаточно долгий и сложный процесс, многие отказываются от возможности полакомиться солеными овощами. Особенно популярными среди солений являются огурцы.

Чтобы вы не возились часами с маринадами и банками, "Телеграф" рассказывает о максимально быстром рецепте маринованных огурцов, которые готовятся всего за 10 минут. Как приготовить хрустящее блюдо экспресс способом, пишет belnovosti.

Маринованные огурцы за 10 минут: рецепт

Ингредиенты:

  • огурцы средних размеров – 3 шт.;
  • яблочный уксус – 4 ст. л.;
  • вода – 8 ст. л.;
  • сахар – 3 ч. л.;
  • куркума – 1 ст. л. без горки;
  • щепотка соли.

Для заправки:

  • небольшая головка репчатого лука;
  • растительное масло – 1 ст. л.;
  • зелень (укроп, петрушка).

Способ приготовления:

  1. В миску налейте воду и яблочный уксус и хорошо перемешайте. Добавьте сахар, соль, куркуму и снова все тщательно перемешайте.
  2. Нарежьте огурцы кружочками или кусочками в виде палочек и положите их в маринад. Хорошенько все перемешайте, чтобы каждый кусочек был измазан маринадом.
  3. Поставьте замоченные в маринаде огурцы в микроволновку и 6 минут грейте на мощности 800 ватт.
  4. После охладите блюдо, заправьте растительным маслом, нарезанным кольцами луком и зеленью.

Ранее сообщалось, как вкусно и не скучно мариновать огурцы: мы их мариновали и в кетчупе чили, и засаливали огурцы в пакете. Также ранее Евгений Клопотенко рассказал, как можно обойтись вообще без соли при консервации овощей.

Теги:
#Рецепт #Огурцы #Маринованые огурцы