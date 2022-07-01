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Що додати до маринованих помідорів на зиму, щоб вони вийшли дуже ароматними (відео)

Автор
Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
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Зелень та спеції — секрет запашних томатів
Зелень та спеції — секрет запашних томатів

Фаршировані помідори виходять дуже смачними, якщо їх замаринувати

На зиму можна зробити "закрутки" не лише з традиційними маринованими помідорами, а й нафарширувати томати зеленню та спеціями. Овочі за оригінальним рецептом виходять завдяки начинці дуже ароматними та мають насичений запах прянощів.

Як пише "Телеграф", про рецепт маринованих томатів з незвичайним "фаршем" розповіла фудблогерка Лілія Цвіт на своєму каналі у Youtube. За її словами, помідори за цим рецептом чудово зберігаються і мають приємний смак. Щоб переглянути відео з усіма етапами приготування, перейдіть до кінця сторінки.

Інгредієнти на 3 банки по 1 л:

  • помідори – 1,5 кг
  • суцвіття кропу – 1 шт.
  • лавровий лист — 1 шт.
  • запашний перець – 1 ч.л.
  • насіння коріандру – 0,5 ч.л.

Для фаршу:

  • часник – 1 гол.
  • петрушка – 100 г
  • базилік – 3-4 гілочки
  • перець гострий – 0,5 шт.

Для маринаду:

  • вода – 2 л
  • цукор – 200 г
  • сіль – 2 ст.
  • оцет – 200 мл

Спосіб приготування:

  1. Подрібнити часник, гострий перець, петрушку та базилік у чаші блендера або за допомогою м’ясорубки.
  2. На дно банок укласти суцвіття кропу, лавровий лист, суміш перців або запашний перець горошком, насіння коріандру.
  3. Помідори помити і зробити надрізи навхрест до середини плода. Начинити помідори сумішшю.
  4. Наповнити фаршированими помідорами банки.
  5. Приготувати маринад: для цього змішайте воду, оцет, цукор і сіль. Довести до кипіння, щоб цукор і сіль розчинилися.
  6. Залити помідори гарячим маринадом та накрити чистими кришками.
  7. Стерилізувати томати протягом 5 хвилин після закипання.
  8. Герметично закрити банки, перевернути й охолодити до кімнатної температури.

Раніше "Телеграф" розповідав, як зробити, щоб помідори у банках не тріскалися. Цей лайфхак урятує вашу консервацію.

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#Рецепт #Помідори #Рецепти #Консервація