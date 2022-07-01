Що додати до маринованих помідорів на зиму, щоб вони вийшли дуже ароматними (відео)

Фаршировані помідори виходять дуже смачними, якщо їх замаринувати

На зиму можна зробити "закрутки" не лише з традиційними маринованими помідорами, а й нафарширувати томати зеленню та спеціями. Овочі за оригінальним рецептом виходять завдяки начинці дуже ароматними та мають насичений запах прянощів.

Як пише "Телеграф", про рецепт маринованих томатів з незвичайним "фаршем" розповіла фудблогерка Лілія Цвіт на своєму каналі у Youtube. За її словами, помідори за цим рецептом чудово зберігаються і мають приємний смак. Щоб переглянути відео з усіма етапами приготування, перейдіть до кінця сторінки.

Інгредієнти на 3 банки по 1 л:

помідори – 1,5 кг

суцвіття кропу – 1 шт.

лавровий лист — 1 шт.

запашний перець – 1 ч.л.

насіння коріандру – 0,5 ч.л.

Для фаршу:

часник – 1 гол.

петрушка – 100 г

базилік – 3-4 гілочки

перець гострий – 0,5 шт.

Для маринаду:

вода – 2 л

цукор – 200 г

сіль – 2 ст.

оцет – 200 мл

Спосіб приготування:

Подрібнити часник, гострий перець, петрушку та базилік у чаші блендера або за допомогою м’ясорубки. На дно банок укласти суцвіття кропу, лавровий лист, суміш перців або запашний перець горошком, насіння коріандру. Помідори помити і зробити надрізи навхрест до середини плода. Начинити помідори сумішшю. Наповнити фаршированими помідорами банки. Приготувати маринад: для цього змішайте воду, оцет, цукор і сіль. Довести до кипіння, щоб цукор і сіль розчинилися. Залити помідори гарячим маринадом та накрити чистими кришками. Стерилізувати томати протягом 5 хвилин після закипання. Герметично закрити банки, перевернути й охолодити до кімнатної температури.

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