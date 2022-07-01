Що додати до маринованих помідорів на зиму, щоб вони вийшли дуже ароматними (відео)
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Фаршировані помідори виходять дуже смачними, якщо їх замаринувати
На зиму можна зробити "закрутки" не лише з традиційними маринованими помідорами, а й нафарширувати томати зеленню та спеціями. Овочі за оригінальним рецептом виходять завдяки начинці дуже ароматними та мають насичений запах прянощів.
Як пише "Телеграф", про рецепт маринованих томатів з незвичайним "фаршем" розповіла фудблогерка Лілія Цвіт на своєму каналі у Youtube. За її словами, помідори за цим рецептом чудово зберігаються і мають приємний смак. Щоб переглянути відео з усіма етапами приготування, перейдіть до кінця сторінки.
Інгредієнти на 3 банки по 1 л:
- помідори – 1,5 кг
- суцвіття кропу – 1 шт.
- лавровий лист — 1 шт.
- запашний перець – 1 ч.л.
- насіння коріандру – 0,5 ч.л.
Для фаршу:
- часник – 1 гол.
- петрушка – 100 г
- базилік – 3-4 гілочки
- перець гострий – 0,5 шт.
Для маринаду:
- вода – 2 л
- цукор – 200 г
- сіль – 2 ст.
- оцет – 200 мл
Спосіб приготування:
- Подрібнити часник, гострий перець, петрушку та базилік у чаші блендера або за допомогою м’ясорубки.
- На дно банок укласти суцвіття кропу, лавровий лист, суміш перців або запашний перець горошком, насіння коріандру.
- Помідори помити і зробити надрізи навхрест до середини плода. Начинити помідори сумішшю.
- Наповнити фаршированими помідорами банки.
- Приготувати маринад: для цього змішайте воду, оцет, цукор і сіль. Довести до кипіння, щоб цукор і сіль розчинилися.
- Залити помідори гарячим маринадом та накрити чистими кришками.
- Стерилізувати томати протягом 5 хвилин після закипання.
- Герметично закрити банки, перевернути й охолодити до кімнатної температури.
Раніше "Телеграф" розповідав, як зробити, щоб помідори у банках не тріскалися. Цей лайфхак урятує вашу консервацію.