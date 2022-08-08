Як приготувати огірки на зиму, щоб вони хрумтіли і мали солодкуватий присмак: вдалий рецепт (відео)

Щоб огірки вийшли трохи солодкими, потрібно знати правильні інгредієнти

Хтось любить закривати огірки на зиму традиційнішим способом, а деякі кулінари додають "закруткам" пікантності за допомогою нестандартних інгредієнтів. Дуже часто на зиму заготовляють огірки невеликих розмірів, у народі їх називають корнішони.

Якщо маринувати огірки по-угорськи, то овочі виходять хрусткими та солодкуватими. Перевіреним рецептом поділилася кулінарна блогерка під ніком _tanyushina_ в Instagram. За словами кулінарки, від огірків, приготовлених у такий спосіб, просто неможливо відірватися.

Складові:

5 кг невеликих огірків, в ідеалі корнішонів

Часник, лавровий лист, чорний і запашний перець, гвоздика, сухі зерна гірчиці.

Для маринаду:

3,5 л води

0,5 л 9-відсоткового оцту

600 г цукру

100 г солі

Спосіб приготування:

Огірки вимити та замочити у прохолодній воді на 2-3 години. У чисті банки об’ємом по 0,5-1 літр покласти по одному зубчику часнику, один лавровий лист, одну гвоздику, кілька горошин чорного та запашного перцю, 1 ч. ложку зерен гірчиці. Щільно заповнити банки огірками. У воду додати сіль, цукор, оцет, довести до кипіння. Залити гарячий маринад у банки, прикрити кришками. На дно широкої каструлі покласти бавовняну серветку або рушник. Встановити банки. Залити у каструлю воду. Поставити на вогонь. Довести воду у каструлі з банками до кипіння. Стерилізувати огірки 5-7 хвилин. Після цього дістати, герметично закрити банки, перевернути вгору дном і укутати в теплу ковдру, доки повністю не охолонуть. Зберігати можна як у льоху, так і в коморі.

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