Как заготовить огурцы на зиму, чтобы они хрустели и имели сладковатый привкус: удачный рецепт (видео)

Чтобы огурцы получились слегка сладкими, нужно знать правильные ингредиенты

Кто-то любит закрывать огурцы на зиму более традиционным способом, а некоторые кулинары добавляют "закруткам" пикантности с помощью нестандартных ингредиентов. Очень часто на зиму заготавливают огурцы небольших размеров, в народе их называют корнишоны.

Если мариновать огурцы по-венгерски, то овощи получаются хрустящими и сладковатыми. Проверенным рецептом поделилась кулинарный блогер под ником _tanyushina_ в Instagram. По словам кулинара, от огурцов, приготовленных таким способом, просто невозможно оторваться.

Ингредиенты:

5 кг некрупных огурцов, в идеале корнишонов

Чеснок, лавровый лист, черный и душистый перец, гвоздика, сухие зерна горчицы.

Для маринада:

3,5 л воды

0,5 л 9-процентного уксуса

600 г сахара

100 г соли

Способ приготовления:

Огурцы вымыть и замочить в прохладной воде на 2-3 часа. В чистые банки объемом по 0,5-1 литр положить по одному зубчику чеснока, один лавровый лист, одну гвоздику, несколько горошин черного и душистого перца, 1 ч. ложку зерен горчицы. Плотно заполнить банки огурцами. В воду добавить соль, сахар, уксус, довести до кипения. Залить горячий маринад в банки, прикрыть крышками. На дно широкой кастрюли положить хлопчатобумажную салфетку или полотенце. Установить банки. Залить в кастрюлю воду. Поставить на огонь. Довести воду в кастрюле с банками до кипения. Стерилизовать огурцы 5-7 минут. После этого достать, герметично закрыть банки, перевернуть вверх дном и укутать в теплое одеяло, пока полностью не остынут. Хранить можно как в погребе, так и в амбаре.

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