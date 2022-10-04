Як суперпросто заготовити малину на зиму: відмінний рецепт без варіння та стерилізації

Малину можна закрити з мінімум зусиль та інгредієнтів

До настання морозів встигніть заморозити фрукти та ягоди, у тому числі малину. З неї на зиму можна приготувати масу смачних солодких закруток, починаючи від малинового джему та варення і закінчуючи желе. Більш того, можна обійтися навіть без варіння, малина все одно чудово збережеться в банках і своїм ароматом повертатиме вас до теплого літа.

Рецептом закрутки з малини на зиму, який не вимагає варіння та стерилізації, ділиться кулінарний Ютуб-блог "Класична кухня". Таку малину можна додавати до чаю, щоб підкріпитися вітамінами у небезпечний сезон. Ягідна маса чудово підійде до десертів, та й просто смакуватиме прямо з банки.

Складові:

1 кг малини;

1 кг цукру.

Спосіб приготування:

Відсортувати гарні ягоди. Малину розім’яти виделкою, додавати цукор частинами, але 8 ложок цукру залишити. Періодично помішувати до розчинення цукру протягом 1 години. Заповнити стерильні банки ягодами не до верхівки, зверху засипати цукор. Закрутити стерильними кришками. Відразу поставити в холодильник.

Раніше "Телеграф" ділився рецептом смачного виноградного джему без загусників. Це дуже смачна заготівля на зиму, яка має відмінний колір та неповторний смак. А також ми писали, як легко приготувати в міру солодке варення. Кисло-солодка закрутка зі зливів ідеально доповнить чаювання або десерти.