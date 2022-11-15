Навіщо додавати журавлину до квашеної капусти: хитрість досвідчених домогосподарок

Підійде як свіжа ягода, і заморожена.

Квашена капуста – це дуже смачна та корисна зимова закуска, яку заготовляє на зиму, напевно, кожна домогосподарка. Варіантів її приготування дуже багато, і кожен кухар використовує свій. Можна закрити квашену капусту із помідорами, а можна приготувати експрес-варіант у пакеті. А можна ще до кожного з них додати трохи журавлини. Для чого читайте далі.

Як повідомляє Ukr.Media, багато досвідчених домогосподарок використовують цю маленьку ягоду як хитрість, як зробити смак капустяного салату на зиму ще смачнішим. Виявляється, кисло-солодка журавлина робить смак квашеної капусти цікавішим та свіжим. І на цьому плюси не закінчуються.

Навіщо додавати журавлину до квашеної капусти: користь ягоди

Завдяки журавлині у закусці значно збільшується вітамін С.

Журавлина – покращує травлення, а також роботу нервової та ендокринної систем, а у поєднанні з капустою насичує наш організм вітамінами та корисними мінеральними елементами.

Також журавлина відмінний консервант.

Скільки журавлин можна додати до капусти

Роблячи заготівлі з журавлини та капусти, додавати дуже багато кислої ягоди не варто. На три кілограми капусти буде достатньо лише 100 грамів журавлини. Якщо є можливість, додайте свіжу ягоду, якщо ні — підійде і журавлина.

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