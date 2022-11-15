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Зачем добавлять клюкву в квашеную капусту: хитрость опытных домохозяек

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Автор
Как приготовить вкусную квашенную капусту
Как приготовить вкусную квашенную капусту. Фото Коллаж "Телеграфа"

Подойдет как свежая ягода, так и замороженная.

Квашеная капуста – это очень вкусная и полезная зимняя закуска, которую заготавливает на зиму наверняка каждая домохозяйка. Вариантов ее приготовления очень много, и каждый домашний повар использует свой. Можно закрыть квашеную капусту с помидорами, а можно приготовить экспресс-вариант в пакете. А можно еще в каждый из них добавить немного клюквы. Для чего — читайте далее.

Как сообщает Ukr.Media, многие опытные домохозяйки используют эту маленькую ягоду в качестве хитрости, как сделать вкус капустного салата на зиму еще вкуснее. Оказывается, кисло-сладкая клюква делает вкус квашеной капусты более интересным и свежим. И на этом плюсы не заканчиваются.

Зачем добавлять клюкву в квашеную капусту: польза ягоды

  • Благодаря клюкве в закуске значительно увеличивается витамин С.
  • Клюква – улучшает пищеварение, а также работу нервной и эндокринной систем, а в сочетании с капустой насыщает наш организм витаминами и полезными минеральными элементами.
  • Также клюква отличный консервант.

Сколько клюквы можно добавить к капусте

Делая заготовки с клюквы и капусты, добавлять слишком много кислой ягоды не стоит. На три килограмма капусты будет достаточно всего 100 граммов клюквы. Если есть возможность, добавляйте свежую ягоду, если нет — подойдет и замороженная клюква.

Также "Телеграф" рассказывал рецепт квашеной капусты по-фински, которая просто готовится и хорошо хранится. А еще мы писали, как без лишних хлопот замариновать на зиму кабачки.

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#Клюква #Капуста #Квашеная капуста