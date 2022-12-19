Рус

Що обов’язково потрібно додати в квашену капусту, щоб вона хрумтіла: простий рецепт заготівлі

Автор
Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Квашена капуста – обов’язкова заготівля у холодний сезон
Квашена капуста – обов’язкова заготівля у холодний сезон. Фото smakotainfo.com

При правильній заквасці капуста виходить хрусткою та соковитою

Доступний, корисний та смачний овоч – капуста – чудово підходить для різних заготівель на зиму. Її можна закрити в тушкованому вигляді як майбутню начинку для пиріжків або ж заквасити. Найважливіше, щоб квашена капуста не виходила млявою, а приємно хрустіла і була соковитою.

Для хрускоту при заквашуванні капусти у власному соку обов’язково додають сіль. Якщо цього не зробити, то капуста вийде м’якою. Ідеальне співвідношення: 1 ст. ложка солі на 1 кг капусти. Також варто в процесі бродіння (у перші 2-3 дні) опускати в капусту дерев’яну паличку — виходитиме вуглекислий газ. Простий рецепт квашеної капусти без розсолу розповів портал tutkatamka.

Вам знадобляться:

  • 3 кг білокачанної капусти
  • 300 г моркви
  • 1 ст. л. цукру
  • 3 ст. л. солі
  • 2 гілочки гвоздики
  • 2 лаврові листи
  • 5-6 горошинок запашного перцю

Спосіб приготування:

  1. Капусту очистити від верхнього листя, вийняти стрижень. Дрібно нашаткувати.
  2. Посолити капусту, додати цукор і добре перем’яти руками. Додати натерту моркву та прянощі, перемішати.
  3. Щільно утрамбувати капусту в ємності, притиснути вагою, накрити марлею. Залишити при кімнатній температурі бродити.
  4. Періодично потрібно знімати піну та занурювати дерев’яну паличку в капусту. Через 3-4 дні бродіння завершиться, тож вагу можна прибрати. А капусту перенести у прохолодне місце.

Раніше "Телеграф" ділився рецептом смачної квашеної капусти з медом, а також ми розповідали, як прибрати кислоту з квашеної капусти.

Теги:
#Рецепт #Капуста #Квашена капуста