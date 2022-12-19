Що обов’язково потрібно додати в квашену капусту, щоб вона хрумтіла: простий рецепт заготівлі

При правильній заквасці капуста виходить хрусткою та соковитою

Доступний, корисний та смачний овоч – капуста – чудово підходить для різних заготівель на зиму. Її можна закрити в тушкованому вигляді як майбутню начинку для пиріжків або ж заквасити. Найважливіше, щоб квашена капуста не виходила млявою, а приємно хрустіла і була соковитою.

Для хрускоту при заквашуванні капусти у власному соку обов’язково додають сіль. Якщо цього не зробити, то капуста вийде м’якою. Ідеальне співвідношення: 1 ст. ложка солі на 1 кг капусти. Також варто в процесі бродіння (у перші 2-3 дні) опускати в капусту дерев’яну паличку — виходитиме вуглекислий газ. Простий рецепт квашеної капусти без розсолу розповів портал tutkatamka.

Вам знадобляться:

3 кг білокачанної капусти

300 г моркви

1 ст. л. цукру

3 ст. л. солі

2 гілочки гвоздики

2 лаврові листи

5-6 горошинок запашного перцю

Спосіб приготування:

Капусту очистити від верхнього листя, вийняти стрижень. Дрібно нашаткувати. Посолити капусту, додати цукор і добре перем’яти руками. Додати натерту моркву та прянощі, перемішати. Щільно утрамбувати капусту в ємності, притиснути вагою, накрити марлею. Залишити при кімнатній температурі бродити. Періодично потрібно знімати піну та занурювати дерев’яну паличку в капусту. Через 3-4 дні бродіння завершиться, тож вагу можна прибрати. А капусту перенести у прохолодне місце.

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